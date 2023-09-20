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Teknoloji-Bilişim
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Intel’den devrim niteliğinde buluş

2023-09-20 02:30:33
Intel’den devrim niteliğinde buluş

ABD merkezli teknoloji şirketi Intel, organik malzemelerin yerini alacak yeni nesil cam alt tabaka paketleme teknolojisini sundu.

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Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Teknoloji şirketi Intel, oldukça dikkat çeken bir başarıyla gündeme geldi. Şirket, ikinci yarı için planladığı yeni nesil gelişmiş ambalajlar için cam alt tabakaları piyasaya sürdü.

#2
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Bununla birlikte yeni nesil işlemcilerde cam kullanımının ne işe yaradığı merak konusu oldu. İşte detaylar!

#3
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Sürekli yarı iletken endüstrisindeki sorunlarla gündemde olan Intel, bu kez ilgi çeken başarıyla karşımıza çıkıyor. Şirket, son olarak Moore Yasası’nı ileriye taşıyacak yeni nesil paketleme için ilk cam tabakasını tanıttı.

#4
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Intel’in Başkan Yardımcısı Babak Sabi, bu yenilikle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında ise cam tabaka için on yıldan fazla araştırmanın yapıldığını belirtti. Bu yeniliklerin ardından cam tabaka merak konusu oldu.

#5
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Diğer organik alt tabakalarla karşılaştırdığımız zaman cam, daha fazla ara bağlantı yoğunluğu taşıyor. Bunun yanı sıra daha iyi fiziksel, optik ve termal özelliklere de sahip. Ayrıca diğer tabakalara göre cam, daha yüksek sıcaklıklarda çalışma koşullarına dayanabiliyor.

#6
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Tüm bunlarla birlikte cam tabaka, yüzde 50 daha az desen bozulması sağlıyor. Normalde modern çipin kenar kısımları cam benzeri bir yapıya sahip ve organik malzemelerden meydana gelir.

#7
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Yeni nesil cam yüzeyler sayesinde ise Intel, çipleri daha ince hale getirmesinin yanı sıra ara bağlantı yoğunluğunu da artırıyor.

#8
Foto - Intel’den devrim niteliğinde buluş

Ayrıca camın geliştirilmiş özellikleri özellikle yüksek montaj verimlerine sahip form faktörü paketleri de sunuyor. Şirket, 2030 yılına kadar bir pakette bir trilyon tansistör sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra bu gelişme, şirketin New Mexico üretim tesisine yaptığı 3,5 milyar dolarlık yatırımın ardından geldi.

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