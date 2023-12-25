Intel, rakiplerine karşı harekete geçti

Intel, bu yıl ASML’den Twinscan EXE:5000 pilot tarayıcısını alacak ve bunu yüksek-NA EUV litografisinin ticari üretiminde nasıl daha iyi kullanacaklarını öğrenmek için kullanacak. Başlangıçta, bu litografi teknolojisini en küçük detayları yazdırmak için Intel 18A (18 angstrom, 1.8 nm sınıfı) üretim düğümünde kullanmayı planlıyordu. Ancak yüksek-NA araçlar beklenenden daha geç geldiği için EUV çoklu desenleme yöntemine geçiş yaptı.