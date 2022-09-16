  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

2022-09-16 03:45:42
Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Sosyal medya platformu Instagram'daki ses sorunu yeni güncellemeyle giderildi.

#1
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Popüler sosyal medya platformu Instagram, Snapchat’ten aldığı Hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale geldi.

#2
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Ancak platform son zamanlarda bir ses sorunuyla gündemde.

#3
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Birçok Instagram kullanıcısı uygulamanın Hikayeler’indeki kapanmayan ses sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise şirket, son güncellemeyle birlikte bu sorunu çözmüş gibi görünüyor.

#4
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Instagram, son günlerde Hikayeler’deki ses sorunuyla dikkat çekiyor.

#5
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Bazı kullanıcılar, Hikayeler’in sesini kapatmalarına rağmen her yeni Hikaye görüntülemede sesin yeniden çalmasından şikayet ediyor.

#6
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Sorun özellikle iOS cihazlarda meydana geldi.

#7
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Uygulama, iPhone’unuz sessiz moddayken Hikayeler’in sesin kapatıyordu. Ancak son zamanlarda iPhone ayarından bağımsız olarak tüm Hikayeler için ses çalmaya başladı. Bununla birlikte birçok Instagram kullanıcısı tepki göstermek için Twitter’ı tercih etti.

#8
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Şimdilik Instagram’da Hikayeler’in ses özelliğini tam anlamıyla kapatmak ise tam anlamıyla mümkün olmadı. Uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemek, oturumu kapatıp açmak ya da telefonu yeniden başlatmak gibi çözümler, sorunu yalnızca geçici olarak düzeltiyor.

#9
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Bu da özellikle iPhone kullanıcılarının Hikayeler’i görüntülemesinde düşüşün olduğunu gösterdi.

#10
Foto - Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Tüm bu sorunların ardından Instagram iOS uygulamasını güncelledi. Güncellemeyle birlikte iPhone’unuz sessiz moddayken bir hikaye açtığınız zaman hikayenin sesi kapatılıyor. Bu durumda belirsizliğini koruyan tek şey, bunun bir hata mı yoksa özellik mi olduğu oldu. iOS için Instagram’ın son sürümünü App Store’dan indirebilirsiniz. Instagram Reels’leri varsayılan olarak ses çalıyor. Bazı kişilere göre şirket bu sorunu, Reels ve Hikayeler’i daha tutarlı hale getirmek için gerçekleştirmiş olabilir. İki özellik arasındaki fark, Reels’in bir video olması oluyor. Kullanıcılar video izlerken sesi duymak ister.

Haluk Bayraktar’dan Cumhuriyet fitnesine tokat!
Medya

Haluk Bayraktar’dan Cumhuriyet fitnesine tokat!

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar’dan, tüm yerli ve milli projeler gibi BAYKAR’a ve ürettiği İHA ve SİHA’lara yönelik fitne ve iftira ..
Yıkım için kepçeler hazır! İki çocuğu engelli annenin feryadı mahalleyi inletti
Yerel

Yıkım için kepçeler hazır! İki çocuğu engelli annenin feryadı mahalleyi inletti

Adana'da 6 yıl önce kentsel dönüşüm programına alınan 125 ev için hak sahiplerine sözleşme imzalatıp, evler içinde çürük raporu alan müteahh..
Sosyal medyayı sallayan video!
Dünya

Sosyal medyayı sallayan video! "Yahudilerin kestiği et yenir Kemalistlerin kestiği et yenmez"

Almanya'da yayın yapan Furkan Bin Abdullah isimli kişinin sözler sosyal medyada gündem oldu. Kemalizm eleştirisinde bulunan Abdullah "Yahudi..
İstanbul Avcılar'da heyecanlandıran buluş
Gündem

İstanbul Avcılar'da heyecanlandıran buluş

İstanbul ﻿Avcılar'daki Bathonea Antik Liman Kenti kazılarında sepet formunda sütun başlığı bulundu. Sütun başlığının M.Ö 5. yüzyıla ait oldu..
Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti
Gündem

Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir süredir devam eden gerilim, geçtiğimiz günlerde sınır hattında çatışmalara döndü. Konuya ilişkin önem..
Sosyal konut projesi gerdi! İşte Bay Kemal'in ilk sözleri
Ekonomi

Sosyal konut projesi gerdi! İşte Bay Kemal'in ilk sözleri

CHP'de parti tabanı tarafından istenmeyen adam ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyona yakın insanın başvuru yaptığı sosyal konut projesiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23