Instagram'daki çıldırtan ses sorunu çözüldü

Tüm bu sorunların ardından Instagram iOS uygulamasını güncelledi. Güncellemeyle birlikte iPhone’unuz sessiz moddayken bir hikaye açtığınız zaman hikayenin sesi kapatılıyor. Bu durumda belirsizliğini koruyan tek şey, bunun bir hata mı yoksa özellik mi olduğu oldu. iOS için Instagram’ın son sürümünü App Store’dan indirebilirsiniz. Instagram Reels’leri varsayılan olarak ses çalıyor. Bazı kişilere göre şirket bu sorunu, Reels ve Hikayeler’i daha tutarlı hale getirmek için gerçekleştirmiş olabilir. İki özellik arasındaki fark, Reels’in bir video olması oluyor. Kullanıcılar video izlerken sesi duymak ister.