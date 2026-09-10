Instagram ve Facebook'ta çocuk istismarı!

META'NIN ŞİKAYET MEKANİZMASI YETERSİZ Just Rights for Children örgütünün kurucusu Bhuwan Ribhu, bulgulara dayanarak Hindistan Anayasa Mahkemesine başvurduklarını duyurdu. Ribhu, sosyal medya şirketlerinin çocuk koruma yasalarının gerektirdiği şekilde şüpheli içerikleri kolluk kuvvetlerine bildirmediğini ve Hindistan yasalarını açıkça ihlal ettiğini belirtti. TTP, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya ve Hindistan'da tespit ettiği 332 reklamın tamamını Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar İçin Ulusal Merkeze (NCMEC) bildirdiğini açıkladı. Rapora göre reklamlar genellikle bir çocuğun fotoğrafıyla başlıyor, video ilerledikçe resim yapay zeka ile grafik cinsel eylemler içerecek şekilde dönüştürülüyordu. TTP, bu tür bir reklamın ağustos ayında 50'den fazla farklı hesap tarafından iki hafta boyunca yayımlandığını kaydetti.