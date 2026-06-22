Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

M-346 ile KIZILELMA arasındaki veri alışverişi gelişmiş radyo frekans veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada daha fazla platformun görev aldığı, daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren ve unsurların tek bir sistem gibi hareket ettiği daha karmaşık operasyonların test edilmesi planlanıyor. Yapay zeka destekli algoritmaların ve iş birlikçi görev prosedürlerinin olgunlaşmasıyla birlikte insansız sistemlerin uzaktan kontrol edilen platformlardan daha yüksek seviyede otonomiye ulaşması hedefleniyor. Bu yaklaşımın pilot iş yükünü azaltması, görev etkinliğini artırması ve insan operatörlerin karar verme süreçlerindeki kontrolünü koruması amaçlanıyor.