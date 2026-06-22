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Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

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Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo ile kurduğu ortaklık kritik seviyelere ulaştı. Çorum'da yapılan son test çalışmalarında önemli bir başarıya imza atıldı.

#1
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

İki şirket, insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek görev yapmasına yönelik geliştirilen K-SWARM programının ilk canlı test aşamasını başarıyla tamamladı. Testlerde Bayraktar KIZILELMA ile Leonardo’nun M-346 platformu arasında gelişmiş iş birliği ve koordinasyon kabiliyetleri sahada doğrulandı.

#2
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

Mayıs ayında Baykar’ın Çorlu’daki Uçuş ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuş testlerine Leonardo’ya ait M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait T-346A takip uçağı ve Bayraktar KIZILELMA katıldı.

#3
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

Program kapsamında insanlı ve insansız hava araçları arasındaki birlikte çalışabilirlik, görev paylaşımı ve sürü harekâtı kabiliyetleri test edildi. Leonardo ve Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil algoritmalar sayesinde platformlar arasında gelişmiş koordinasyon ve ortak görev icra kabiliyeti canlı uçuş ortamında değerlendirildi.

#4
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

K-SWARM programı kapsamında yürütülen çalışmalar, Leonardo’nun Torino’daki Aviyonik ve Uçuş Kontrol İnovasyon Laboratuvarları ile PC2LAB bünyesinde geliştirilen algoritmalar üzerine inşa edildi.

#5
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

Bu çalışmalar, İtalya’daki M-346 Tam Görev Simülatörü ile entegre şekilde yürütülürken Baykar da gelişmiş akıllı filo otonomisi kabiliyetlerini sisteme entegre etti.

#6
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

KIZILELMA’nın sahip olduğu ileri seviye otonomi mimarisi sayesinde simülasyon ortamında geliştirilen kabiliyetler kısa sürede gerçek uçuş ortamına taşındı. Program böylece simülasyon aşamasından operasyonel uçuş testlerine geçerek önemli bir dönüm noktasını geride bırakt

#7
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

Testler sırasında Baykar tarafından geliştirilen Akıllı Filo Otonomisi algoritmaları kullanıldı. KIZILELMA, otonom taksi ve kalkışın ardından M-346’nın koluna otonom şekilde girerek formasyona katıldı. Daha sonra M-346 platformu insansız savaş uçağının kontrolünü devraldı. Yeni geliştirilen insanlı/insansız görev yönetim sistemi sayesinde M-346 pilotları farklı uçuş formasyonları oluştururken, KIZILELMA bu komutları otonom olarak yerine getirdi. Konum değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme manevraları dahil olmak üzere çeşitli görev senaryoları başarıyla icra edildi.

#8
Foto - Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak

M-346 ile KIZILELMA arasındaki veri alışverişi gelişmiş radyo frekans veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada daha fazla platformun görev aldığı, daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren ve unsurların tek bir sistem gibi hareket ettiği daha karmaşık operasyonların test edilmesi planlanıyor. Yapay zeka destekli algoritmaların ve iş birlikçi görev prosedürlerinin olgunlaşmasıyla birlikte insansız sistemlerin uzaktan kontrol edilen platformlardan daha yüksek seviyede otonomiye ulaşması hedefleniyor. Bu yaklaşımın pilot iş yükünü azaltması, görev etkinliğini artırması ve insan operatörlerin karar verme süreçlerindeki kontrolünü koruması amaçlanıyor.

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