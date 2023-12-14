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İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

2023-12-14 07:32:52
İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail askerlerinin alıkoyarak elleri ve gözlerini bağladığı yarı çıplak sivillerin görüntülerinden sonra bu kez de siyah elbiseler giydirilerek bir çukura konulan Gazzelilerin fotoğrafı ortaya çıktı. Dünyayı dehşete düşüren kare Naziler'in toplama kamplarını anımsattı. İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'de Naziler'in toplama kamplarını hatırlatan uygulaması dünyayı dehşete düşürdü. Daha önce Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve çevresinde onlarca sivili çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklayan İsrail'in yine toplu tutuklamalar yaptığı ortaya çıktı.

#1
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail Kanal 12 muhabiri tarafından çekilen ve Telegram grubunda paylaşılan son fotoğrafta onlarca kişinin bir çukurda bekletildikleri görüldü. İsrail askerlerinin kontrolünde oldukları görülen kişilerin aynı renkte kıyafetler giymesi dikkat çekti.

#2
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Daha önceki çıplak tutuklamalara ABD dahil bazı ülkeler tepki göstermişti. İşgalcilerin bu kez bu tepkilerden kaçmak için tutuklulara aynı kıyafetleri giydirdikleri üzerinde duruluyor.

#3
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Sosyal ağlarda hızla yayılan görüntüyü ABD merkezli New York Times Gazetesi'nin görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler de paylaştı. Toler görüntüleri İsrailli muhabirin yaydığını belirterek söz konusu görüntünün Gazze Şeridi'nin neresinde çekildiğini bilmediğini aktardı.

#4
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail yönetimi daha önceki görüntüleri "Hamaslılar teslim oluyor" yalanı ile servis etmişti. Ancak BBC ya da Al Jazeera gibi yayın kuruluşlarının incelemelerinin ardından çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklanan Gazzelilerin bölgede yaşayan siviller, çocuklar, yaşlılar, gazeteciler hatta Birleşmiş Milletler çalışanı oldukları belirlenmişti. İsrail'in alıkoyduğu sivillerin akıbetleri hâlâ bilinmiyor.

#5
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

FOTOĞRAFTAN DOKTOR ÇIKTI 'HAMASLILAR TESLİM OLDU' ALGISI ÇÖKTÜ Sosyal medyada İsrail yanlısı bazı hesaplar, daha önceki soyulan, elleri ve gözleri bağlanan Gazzeli sivillerin görüntüleri gibi insanların çukura konulduğu bu son fotoğrafı da "Hamas üyeleri teslim oldu" mesajıyla yayarak algı yapmaya çalıştı.

#6
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Gazzeli doktor Mustafa Advan, fotoğrafta önde ayakta duran sivillerden birinin meslektaşı ve hocası Doktor Halid Hamoda olduğunu söyleyerek İsrail'in algı oyununu bozdu.

#7
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

MEZARLIĞIN ÜZERİNDEN TANKLA GEÇTİLER İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kontrol altına aldığı Cibaliye'de bir mezarlığın ortasından tanklarla geçti. Mezar taşlarının kırıldığı, mezarlığın ortasında yarıklar açıldığını gösteren kareleri Reuters haber ajansı yayımladı.

#8
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İSRAİL YAYINIMI DURDURMAK İÇİN EVİMİ BOMBALADI Al Jazeera çalışanı gazeteci Enes eşŞerif, İsrail ordusunun, Gazze'yle ilgili yayınlarını engellemek için Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki ailesinin evini bombalayarak babası Cemal eş-Şerif'i namaz kıldığı sırada öldürdüğünü söyledi.

#9
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Babasını bir BM okulunun bahçesine gömmek zorunda kaldığını söyleyen Şerif "Haber yapmaya devam edeceğim" dedi. İsrail 7 Ekim'den bu yana 86 gazeteciyi katletti.

#10
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

KATİLLER ORDUSU YARDIM MALZEMELERİNİ YAKTI DÜKKÂNLARI YAĞMALADI 7 Ekim'den bu yana Gazze'de zulmü sürdüren İsrail, son olarak bölgeye ulaştırılan yardımlara el koydu.

#11
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Bir sosyal medya paylaşımında, İsrail askerlerinin Gazze'deki siviller için gönderilen yardım malzemelerini gülerek ateşe verdiği görülüyor.

#12
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail askerlerinin bayrak çektiği Şeyaya kentinde çekilen görüntülerde işgal ordusu girdikleri dükkânları yağmalıyor. Kentin ortasında ateş yakarak ırkçı şarkılar söyleyerek eğleniyor.

#13
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Öte yandan İsrail önceki gece Han Yunus'ta aileleri hedef alarak yaptığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinliyi katletti. Onlarca sivili yaraladı.

#14
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

BATI ŞERİA TAMAMEN İŞGAL ALTINDA! İsrail ordusu işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü.

#15
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Kentin girişlerini askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı.

#16
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail askerleri Cenin ve kentteki mülteci kamplarında 100 kişiyi tutukladı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 saat hiç durmadan baskınlar düzenledi. Ambulanslara bile silah doğrultarak yol kesti.

#17
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

OKULDA KATLİAM Al Jazeera haber kanalı, İsrail'in 3 gün önce Gazze'nin kuzeyinde baskın düzenlediği Şadiye Ebu Gazala Okulu'nda bulunan aralarında çocukların da olduğu üst üste yığılmış ceset görüntülerini yayımladı.

#18
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Görgü tanığı bir kadın "İsrail askerleri içeri girerek bütün erkekleri aldılar, sınıflarda kadınlara ve çocuklara ateş açtılar'' dedi.

#19
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

BİNİ AŞKIN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi.

#20
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü duyurdu. Bir sivil savunma yetkilisi ise Gazze'de yaklaşık 8 bin kişinin kayıp veya enkaz altında kaldığını bildirdi.

#21
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail'in saldırılarında 50 binden fazla insan da yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları yaralıların tedavisinin İsrail tarafından engellenmesini raporluyor.

#22
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

EVLERDE MALZEMESİZ DOĞUM Middle East Eye sitesindeki haberde Gazze'de kadınların evlerde kendi kendilerine doğum yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

#23
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Ebelerin ya da hemşirelerin ellerinde bir kâğıt ve makas ile İsrail'in yoğun bombaları altında elektrikler de olmadan doğumlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

#24
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Haberde 25 yaşındaki hemşire Nur Moeyn'in anlatımına yer verildi: "Kâğıt makası, plastik kıyafet mandalı ve cep telefonlarının loş ışığı...

#25
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Bunları kullanarak yeni doğan yeğenimin göbek bağını kestim." Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, "Gazze'de 55 bin hamile var ve bunların çok zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor" demişti.

#26
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

ÇADIRLARI SU BASTI İsrail bombardımanı devam ederken sağanak yağmur ve su baskınları Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin hayatlarını daha da zor hale getirdi.

#27
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınına kurdukları çadırlara sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, şiddetli yağmur ve soğuk hava karşısında çaresiz kalıyor.

#28
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Al Jazeera'deki habere göre Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana evsiz kalan 1.8 milyon kişi kış öncesinde uygun kıyafetler bulmakta zorlanıyor.

#29
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

HASTANEYE SU, GIDA GİRİŞİNİ ENGELLİYORLAR Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan "İsrail güçleri kuşattığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yapmaya devam ediyor.

#30
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İçeridekilerin hareketlerini engelliyor ve onları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakıyor. Yoğun bakımdaki çocuklara sağlık personeli bakım yapamıyor, süt hazırlayacak su da yok, aşılar tükendi" açıklaması yapıldı.

#31
Foto - İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

BM'den "Çocukları, yaralıları ve sağlık personelini kurtarmak ve hastaneyi korumak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yapıldı.

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