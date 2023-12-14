İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

İsrail askerlerinin alıkoyarak elleri ve gözlerini bağladığı yarı çıplak sivillerin görüntülerinden sonra bu kez de siyah elbiseler giydirilerek bir çukura konulan Gazzelilerin fotoğrafı ortaya çıktı. Dünyayı dehşete düşüren kare Naziler'in toplama kamplarını anımsattı. İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'de Naziler'in toplama kamplarını hatırlatan uygulaması dünyayı dehşete düşürdü. Daha önce Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve çevresinde onlarca sivili çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklayan İsrail'in yine toplu tutuklamalar yaptığı ortaya çıktı.