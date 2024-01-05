2024-01-05 01:31:22 İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?
Yeni yapay adalardan Ukrayna'nın Kakhovka Barajı'nın zarar verdiği çevresel yıkıma kadar - işte insanlığın geçen yıl boyunca gezegenimizin yüzünü nasıl değiştirdiği. Dünyada insanın izini bırakmadığı az yer var. Tahmini olarak, Antarktika hariç olmak üzere gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık yüzde 95'i insan faaliyetlerinin izlerini taşıyor. Kentleşme, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları ve madencilik projeleri bütün manzaraları yeniden şekillendirirken, ormancılık ve tarım bütün ekosistemleri değiştiriyor. İnsanların ürettiği kirlilik neredeyse gezegenimizin her köşesinde bulunabiliyor. Dünya, 2023 boyunca şekillenmeye devam etti - hem iyi hem kötü yönde. İşte türümüzün bu yıl gezegenin yüzeyini en dramatik şekilde nasıl değiştirdiği.