İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Ancak Vietnam, adayı 1970'lerin sonlarından bu yana işgal etmiş olmasına rağmen, 2021'in sonlarına doğru büyük bir genişleme projesine girişti. Ülke, kazı yaparak ve dolgu malzemesi dökerek adaya 66 hektarlık bir arazi ekledi ve resifin ortasında korunaklı bir liman oluşturdu, bu liman 2023 Ağustos'unda çekilen bu uydu görüntüsünde görülebilir. Vietnam'ın 2021'den bu yana Spratly Adaları'nda gerçekleştirdiği arazi genişletme projelerinden sadece biri Pearson Adası'nın geliştirilmesidir. Çin, Filipinler ve Tayvan dahil birçok ülke adalar üzerinde hak iddia etmiş ve adalar şimdi ülkeler arasında artan gerilimlerin merkezinde bulunuyor. Bölgedeki deniz çevresini izleyen Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Asya Denizcilik Şeffaflık İnisiyatifi'ne göre, 2023'te Vietnam, Spratlylerdeki beş yeni ada karakolunda ek olarak 133 hektarlık daha alan oluşturdu.