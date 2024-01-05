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Dünya
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İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

2024-01-05 01:31:22
İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Yeni yapay adalardan Ukrayna'nın Kakhovka Barajı'nın zarar verdiği çevresel yıkıma kadar - işte insanlığın geçen yıl boyunca gezegenimizin yüzünü nasıl değiştirdiği. Dünyada insanın izini bırakmadığı az yer var. Tahmini olarak, Antarktika hariç olmak üzere gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık yüzde 95'i insan faaliyetlerinin izlerini taşıyor. Kentleşme, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları ve madencilik projeleri bütün manzaraları yeniden şekillendirirken, ormancılık ve tarım bütün ekosistemleri değiştiriyor. İnsanların ürettiği kirlilik neredeyse gezegenimizin her köşesinde bulunabiliyor. Dünya, 2023 boyunca şekillenmeye devam etti - hem iyi hem kötü yönde. İşte türümüzün bu yıl gezegenin yüzeyini en dramatik şekilde nasıl değiştirdiği.

#1
Foto - İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Sadece iki yıl önce, Güney Çin Denizi'nde bulunan Pearson Resifi, uzaydan bakıldığında Spratly Adaları'nı oluşturan 100'den fazla resif ve kumla kaplı mercan adacıkları arasında küçük bir atolden fazlası değildi (2021'deki görünümü için bu resme bakın).

#2
Foto - İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Ancak Vietnam, adayı 1970'lerin sonlarından bu yana işgal etmiş olmasına rağmen, 2021'in sonlarına doğru büyük bir genişleme projesine girişti. Ülke, kazı yaparak ve dolgu malzemesi dökerek adaya 66 hektarlık bir arazi ekledi ve resifin ortasında korunaklı bir liman oluşturdu, bu liman 2023 Ağustos'unda çekilen bu uydu görüntüsünde görülebilir. Vietnam'ın 2021'den bu yana Spratly Adaları'nda gerçekleştirdiği arazi genişletme projelerinden sadece biri Pearson Adası'nın geliştirilmesidir. Çin, Filipinler ve Tayvan dahil birçok ülke adalar üzerinde hak iddia etmiş ve adalar şimdi ülkeler arasında artan gerilimlerin merkezinde bulunuyor. Bölgedeki deniz çevresini izleyen Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Asya Denizcilik Şeffaflık İnisiyatifi'ne göre, 2023'te Vietnam, Spratlylerdeki beş yeni ada karakolunda ek olarak 133 hektarlık daha alan oluşturdu.

#3
Foto - İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Son yıllarda elektrikli araçların ve diğer batarya ile çalışan cihazların artmasıyla, lityum talebi hızla yükseldi. Ancak önümüzdeki yıllarda bu kritik metalde yaklaşan bir kıtlık olması ihtimalleri, onu çıkarmak için yeni madenler açma yarışını tetikledi. 2023'te faaliyete geçenler arasında Arjantin'in Jujuy Eyaleti'ndeki Cauchari-Olaroz projesi de bulunuyordu. Maxar Technologies'in uydu görüntüsünde açıkça görülen parlak yeşil buharlaştırma havuzları bu projenin bir parçasıdır. Lityum, Güney Amerika'nın tuz gölü olan Salar de Uyuni gölünden çıkarılır ve ardından bu tuz, lityumu yoğunlaştırmak için buharlaştırılan bir solüsyona dönüştürülerek elde edilir.

#4
Foto - İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

6 Haziran 2023'te sabahın erken saatlerinde meydana gelen bir dizi patlama Kakhovka Barajı'nı parçalayarak suyun Dnipro Nehri'ne taşmasına ve sonraki günlerde nehir aşağısında ciddi su baskınlarına yol açtı. Ukrayna ordusu Rusya'yı barajı kasten havaya uçurmakla suçlarken, Rusya da Ukraynalıları suçladı. Suyu tutacak barajın olmayışı, takip eden aylarda barajın hem üstündeki hem de altındaki manzara değişti. Rezervuarın beslediği kanal ağı yaz aylarında kurudu ve çevredeki tarım arazilerinde çalışanların ürünlerini sulamakta zorlanmasına neden oldu.

#5
Foto - İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Abu Dabi'den 35 km uzakta bulunan bir çöl parçası, dünyanın en büyük tek sahalı güneş enerjisi santraline dönüştürüldü. Yaklaşık 200.000 eve yetecek kadar elektrik üretebilen Al Dhafra Güneş Enerjisi Projesi'nde dört milyondan fazla güneş paneli gökyüzüne doğru yönlendiriliyor.

#6
Foto - İnsanlar 2023'te Dünya yüzeyini nasıl değiştirdi?

Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki devasa bir bölge olan Neom'da inşa edilen 170 km uzunluğundaki bir şehir olan The Line'ın bir kısmının temelleri çöl boyunca devasa bir yara izi gibi uzanıyor. Suudi Arabistan'ın "yarının planı" olacak yüksek teknolojili bir eko-kent olarak tanıtmaya istekli olduğu projenin inşaat çalışmaları, Gayal ile Ras Al Sheikh Al Hamid arasında uzanan yolun bir ucunda görülebiliyor.

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