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Türkiye
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İnşaat işçisinin feci ölümü

2023-11-06 09:36:11
İnşaat işçisinin feci ölümü

Nevşehir'de bir inşaatın çatısının ağırlığa dayanamayarak çökmesi sonucu 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

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Foto - İnşaat işçisinin feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi.

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Foto - İnşaat işçisinin feci ölümü

İşçi Yaşar T. (63); sabah saatlerinde inşaatın çatısına döşenecek olan membran kaplamaları takmak için çatıya çıktı.

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Foto - İnşaat işçisinin feci ölümü

Ağırlığa dayanamayan çatı bir anda çöktü. Yaşar T., önce merdiven boşluğuna oradan da zemine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - İnşaat işçisinin feci ölümü

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşar T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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