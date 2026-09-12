İngiltere’den şoke eden askeri dönüş: “Türk donanmasının izinden gidip hibrit filoya geçiyoruz”
İngiltere Kraliyet Donanması, yüksek maliyetli büyük savaş gemisi devrini geride bırakarak insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapacağı "Hybrid Navy" konseptine geçiş yapacağını duyurdu. Türkiye'nin TCG Anadolu ve yerli İDA'larla sahada kanıtladığı otonom deniz doktriniyle birebir paralellik gösteren bu yeni planlama için en az 1,3 milyar sterlin kaynak ayrıldı. Tip 45 destroyerlerinin yerini alacak yeni nesil otonom platformlar ve ortak komuta gemileri, geleceğin deniz savaşlarında küresel güç dengelerini kökten değiştirecek.