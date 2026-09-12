İngiltere’den şoke eden askeri dönüş: “Türk donanmasının izinden gidip hibrit filoya geçiyoruz”

Bu kapsamda Type 91 insansız füze platformları ve Type 94 insansız radar platformları da kullanılacak. Londra, bu sistemlerin mürettebatlı savaş gemileriyle birlikte çalışarak daha fazla füze kapasitesi, daha geniş bir platform ağı ve daha esnek bir yapı sağlayacağını belirtiyor. İngiliz Savunma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, yalnızca çok pahalı ve gelişmiş bir destroyer sınıfına yatırım yapılması, filonun ihtiyaç duyduğu gemi sayısının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle yeni yaklaşımda daha fazla platformun aynı anda kullanılabilmesi hedefleniyor.