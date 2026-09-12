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KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı kapsamında savunma harcamalarının yüzde 229 oranında artırılacağı ve devasa bir kaynağın savunma sanayiine aktarılacağı belirtildi. KIZILELMA, ANKA-3, HÜRJET ve çok katmanlı hava savunma kalkanı ÇELİKKUBBE'nin seri üretimini ve yüksek adetli tedarikini hızlandıracak bu hamle, tam bağımsızlık vizyonunu zirveye taşıyacak. Yerlilik oranının yüzde 80'lerin üzerine çıktığı Türk savunma sanayii, bu yeni mali seferberlikle küresel pazardaki ağırlığını perçinleyecek. İşte detaylar...

#1
Foto - KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklarken savunma harcamalarının yüzde 229 artırılacağını duyurdu. Bu artış, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli ürünlerin seri üretim ve yüksek adetli tedarikinin arttığı bir döneme karşılık geliyor. İlave kaynaktan araç ve ekipmanların tedarikine ayrılacak payın önemli bölümü Türk savunma sanayisi ürünü platform, silah, sensör ve mühimmat tedarikinde kullanılacak. Program döneminde savunma harcamaları üç başlık altında Türk savunma sanayisinde karşılık bulacak. Bu kapsamda tasarımı tamamlanan ve geliştirme aşamasına geçen ürünlere, seri üretime geçecek ürünlere ve halihazırda seri üretime geçen ürünlerin yüksek adetlerde teminine yönelik olarak savunma harcamaları yönlendirilecek.

#2
Foto - KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

Yakın zamanda envantere girmesi beklenen insansız savaş uçakları KIZILELMA ve ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET, entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE bileşenleri ve deniz platformları başta olmak üzere bir dizi ürün güvenlik güçlerine güç katacak, mevcut ürünlerin üretim ve teslimatı hızlanacak. Mevcut hatların kapasite artışı özellikle hava savunma açısından önem taşıyor. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığıyla geliştirilen hava savunma sistemlerinin yüksek adetli üretilmesi, ÇELİKKUBBE gibi çok katmanlı bir mimarinin operasyonel hale getirilmesi yüksek hacimli siparişleri gündeme getirecek. Türk savunma sanayisinde artan seri üretim kapasitesiyle birlikte bu hatlardan çıkacak ürünlere yönelik de yeni siparişler verileceği öğrenildi.

#3
Foto - KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

Türkiye, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında da üye ülkelerin birlikte geliştireceği "Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü" gibi alanlarda anlaşmalar imzaladı ve taahhütlerde bulundu. ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer aldığı projeler gelecek yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak. Türk savunma sanayisinin bugüne kadar ortaya koyduğu yerli ve milli çözümler, ithalat maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltarak stratejik özerklik sağladı.

#4
Foto - KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

Yeni OVP döneminde, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve bu alanda elde edilen kazanımların diğer sektörlere yaygınlaştırılması açısından önemli çalışmalara imza atılacak. Savunmanın da aralarında olduğu bir dizi alanda kritik ürün, teknoloji ve hizmetlerde dışa bağımlılık azaltılacak, yerli üretim ve yenilik kapasitesi geliştirilecek, tedarik zincirleri çeşitlendirilecek ve stratejik alanlarda güvenilir işbirlikleri derinleştirilecek. Bu kapsamda atılacak adımlarla son dönemde yerli ve milli ürünlerle önemli bir ivme yakalayan Türk savunma sanayisinin gelişimi desteklenmeye devam edilecek.

#5
Foto - KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor

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