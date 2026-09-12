KIZILELMA, ANKA-3 ve ÇELİKKUBBE için tarihi seferberlik: Seri üretim canavarları yola çıkıyor, Türkiye savunmada çağ atlıyor
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı kapsamında savunma harcamalarının yüzde 229 oranında artırılacağı ve devasa bir kaynağın savunma sanayiine aktarılacağı belirtildi. KIZILELMA, ANKA-3, HÜRJET ve çok katmanlı hava savunma kalkanı ÇELİKKUBBE'nin seri üretimini ve yüksek adetli tedarikini hızlandıracak bu hamle, tam bağımsızlık vizyonunu zirveye taşıyacak. Yerlilik oranının yüzde 80'lerin üzerine çıktığı Türk savunma sanayii, bu yeni mali seferberlikle küresel pazardaki ağırlığını perçinleyecek. İşte detaylar...