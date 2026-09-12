Türkiye, Orta Doğu’nun kapılarını kardeş ülkeye ardına kadar açtı! Dünyayı zangır zangır sallayan ittifaka yeni katılım an meselesi: Planı bizzat Ankara yaptı

Yunan yetkililerin ayrıca, hem Türkiye hem de Suudi Arabistan'ın nüfuz sahibi olduğu Suriye'deki olası sonuçları da yakından takip ettiği ifade edilen haberde, Atina'nın, Doha ile yatırım ve ekonomik işbirliğine dayalı ayrı bir ilişki sürdürdüğü ancak Katar'ın Türkiye ile olan ilişkisinin daha derin ve güçlü olduğu aktarıldı.