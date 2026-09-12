Türkiye, Orta Doğu’nun kapılarını kardeş ülkeye ardına kadar açtı! Dünyayı zangır zangır sallayan ittifaka yeni katılım an meselesi: Planı bizzat Ankara yaptı
Yunan medyası, Türkiye'nin, bölgesel savunma çerçevesini genişletme çabalarını sürdürdüğünü ve çok kritik bir plan yaptığını duyurdu. Bu kapsamda Ankara'nın, Pakistan'ın Orta Doğu ve Basra Körfezi güvenlik işlerinde daha derin bir rol oynamasını kolaylaştırmaya çalıştığı ifade edilirken, Pakistan ve Katar arasında ayrı bir savunma işbirliği anlaşmasına aracılık ettiği ileri sürüldü. Türkiye'nin girişimlerinin Yunanistan için önemli sorunlar barındırdığı dile getirilen haberde, Katar'ın Mekke Savunma İttifakına katılımının an meselesi olduğu vurgulandı.