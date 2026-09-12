F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı
Güneydoğu Asya'nın stratejik ada ülkesi Singapur, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla sipariş verdiği 20 adet F-35 savaş uçağından ilk partiyi teslim almaya hazırlanıyor. Kısa kalkış ve dikey iniş yapabilme kabiliyetine sahip F-35B modelleriyle dar coğrafyasında esnek bir hava üstünlüğü kurmayı hedefleyen ülke, yaşlanan F-16 filosunu tamamen yeniliyor. 2026 sonundan itibaren filoya katılmaya başlayacak olan bu beşinci nesil hayalet jetler, bölgedeki askeri güç rekabetinde Singapur'a devasa bir üstünlük sağlayacak.