F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur'un F-35 savaş uçağı programı aşamalı şekilde ilerliyor. Ülke ilk olarak dört F-35B için anlaşma yapmış, ardından 2023 yılında sekiz F-35B daha alma opsiyonunu kullanmıştı. Böylece Singapur'un F-35 savaş uçağı filosundaki F-35B sayısı 12'ye yükseldi. Kahire değil, bu kez Güneydoğu Asya'nın küçük ada ülkesi Singapur dikkat çekiyor. Ülke 2024 yılında da 8 adet F-35A satın alma kararını açıkladı. Böylece Singapur'un toplam F-35 savaş uçağı siparişi 20'ye ulaştı. F-35A uçaklarının 2030'a kadar teslim edilmesi bekleniyor.