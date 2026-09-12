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F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

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F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Güneydoğu Asya'nın stratejik ada ülkesi Singapur, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla sipariş verdiği 20 adet F-35 savaş uçağından ilk partiyi teslim almaya hazırlanıyor. Kısa kalkış ve dikey iniş yapabilme kabiliyetine sahip F-35B modelleriyle dar coğrafyasında esnek bir hava üstünlüğü kurmayı hedefleyen ülke, yaşlanan F-16 filosunu tamamen yeniliyor. 2026 sonundan itibaren filoya katılmaya başlayacak olan bu beşinci nesil hayalet jetler, bölgedeki askeri güç rekabetinde Singapur'a devasa bir üstünlük sağlayacak.

#1
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur, hava kuvvetlerinin geleceğini F-35 savaş uçağı üzerine kuruyor. Ülke, ABD merkezli Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 savaş uçağından toplam 20 adet tedarik etme kararı aldı. Bu uçakların 12'si kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B, 8'i ise F-35A konfigürasyonunda olacak. İlk dört F-35B'nin 2026'nın sonlarında Singapur'a ulaşması planlanıyor.

#2
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur'un F-35 savaş uçağı programı aşamalı şekilde ilerliyor. Ülke ilk olarak dört F-35B için anlaşma yapmış, ardından 2023 yılında sekiz F-35B daha alma opsiyonunu kullanmıştı. Böylece Singapur'un F-35 savaş uçağı filosundaki F-35B sayısı 12'ye yükseldi. Kahire değil, bu kez Güneydoğu Asya'nın küçük ada ülkesi Singapur dikkat çekiyor. Ülke 2024 yılında da 8 adet F-35A satın alma kararını açıkladı. Böylece Singapur'un toplam F-35 savaş uçağı siparişi 20'ye ulaştı. F-35A uçaklarının 2030'a kadar teslim edilmesi bekleniyor.

#3
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur'un F-35 savaş uçağı tercihinde özellikle F-35B versiyonu öne çıkıyor. F-35B, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş yapabilen STOVL kabiliyeti sayesinde klasik uzun pistlere olan ihtiyacı azaltıyor. Bu özellik Singapur açısından kritik görülüyor. Küçük yüzölçümüne sahip ülke, hava üslerinin olası tehditlere karşı daha esnek kullanılabilmesini istiyor. F-35 savaş uçağının gelişmiş sensörleri ve düşük görünürlük özellikleriyle birlikte F-35B'nin kısa pistlerden operasyon yapabilmesi, Singapur'un hava gücüne yeni bir kabiliyet kazandıracak.

#4
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur'un F-35 savaş uçağı programının temel hedeflerinden biri yaşlanan F-16 filosunun yerini almak. Singapur Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarını 2030'lu yılların ortalarından itibaren kademeli olarak emekliye ayırması bekleniyor. Bu nedenle F-35 savaş uçağı, Singapur'un hava gücünde yalnızca ilave bir platform olmayacak. F-35 savaş uçağı, ülkenin gelecek nesil ana muharip uçaklarından biri haline gelecek ve mevcut F-15SG filosuyla birlikte görev yapacak.

#5
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur açısından en dikkat çekici gelişme ise ilk F-35 savaş uçağı teslimatının artık oldukça yakın olması. İlk dört F-35B'nin 2026'nın sonlarından itibaren teslim edilmesi, ülkenin beşinci nesil savaş uçağı dönemine geçişini başlatacak. Kalan 8 F-35B'nin 2028 yılında teslim edilmesi planlanırken, 8 adet F-35A'nın da 2030'a kadar filoya katılması bekleniyor. Böylece Singapur'un planlanan F-35 savaş uçağı filosu 20 adede ulaşacak.

#6
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Singapur'un F-35 savaş uçağı tercihi, Güneydoğu Asya'daki hava gücü rekabeti açısından da dikkat çekiyor. Bölgedeki ülkelerin gelişmiş savaş uçaklarına yönelmesiyle birlikte F-35 savaş uçağı, Singapur'un teknolojik üstünlüğünü koruma stratejisinin önemli parçalarından biri haline geliyor.

#7
Foto - F-16’ların yerini alacak! 20 adet hayalet savaş uçağı sonunda yola çıktı

Özellikle F-35B'nin kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyeti, Singapur'un coğrafi şartları düşünüldüğünde ülkeye farklı bir operasyon seçeneği sunuyor. İlk uçakların teslim edilmesiyle birlikte Singapur'un F-35 savaş uçağı programı artık kâğıt üzerindeki bir tedarik planından çıkarak gerçek bir operasyonel kabiliyete dönüşmeye başlayacak.

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