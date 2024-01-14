İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Kendisinin de İranlı mevkidaşıyla Husilerin saldırıları konusunu konuştuğunu anımsatan Cameron, "Şüpheye yer bırakmadık. Ticari gemilere saldırılar kabul edilemez. Saldırılar durmalı. Durmazsa müdahale etmek zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı. Buna karşın Husilerin "gerilimi yükseltmeyi tercih ettiğini" savunan Cameron, 9 Ocak'ta İngiliz askeri gemisi HMS Diamond'a ve müttefik gemilerine 21 insansız hava aracı ve roket saldırısı yapıldığını kaydetti. "Sivil kayıp yaşanmamasına özel önem gösterdik" Cameron, askeri müdahalelerin son seçenek olması gerektiğini vurguladığı makalesinde, 2 aydır gemilere yönelik saldırılara karşılık verilmeden beklendiğini vurguladı. Hava saldırılarının gerekli olduğunu savunan Cameron, saldırıların orantılı ve hukuki olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Kraliyet Hava Kuvvetleri, Husilerin gemicilik sektöründe çalışan tüm milletlerden sivillere karşı yaptıklarının taban tabana aksine şekilde, sivil kayıplarının yaşanmamasına özel olarak önem gösterdi." "Ortak eylemimizle, İran desteğiyle oluşturulan Husi varlığını zayıflatma konusunda bir miktar yol katetmiş olacağız." ifadesini kullanan Cameron, Husilere gerçekleştirdikleri eylemleri sona erdirme kararlılığının mesajını verdiklerini belirtti. Kaynak: AA