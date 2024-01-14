İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Cameron, 'Peki neden biz?" diye sorduğu bölümde ise İngiltere'nin Kızıldeniz'deki ticari gemi trafiğinin güvenliği için yapılan "Refah Muhafızı Operasyonu" kapsamında uluslararası koalisyonla hareket ettiğini vurguladı. ABD'nin İngiltere'ye yaptığı sınırlı askeri operasyon teklifinin de Başbakan Sunak tarafından dikkatli şekilde değerlendirildiğini kaydeden Cameron, "Hukuki tezler de olmak üzere tüm tezleri değerlendirdikten, kabinedeki meslektaşlarımızın yanı sıra askeri ve istihbarat uzmanlarıyla yaptığımız istişarelerden sonra (Başbakan Sunak) katılma kararı aldı." ifadelerini kullandı. Cameron, müttefiklerle hemfikir olduktan sonra yapılacak eylemlere destek vermenin gerektiğini belirtirken kendi başbakanlığı döneminde de Somalili deniz korsanlarıyla mücadelede bulunduklarını hatırlattı. "O zaman gemileri kaçırmaya çalışanlarla mücadelede haklıydık. Bugün de gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız." değerlendirmesinde bulunan Cameron, hava saldırılarından önce gerekli uyarıların da defalarca yapıldığını öne sürdü.