  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
9
İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

2024-01-14 03:00:04
İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yemen'deki Husilere yönelik ABD ile hava saldırıları gerçekleştirmelerine ilişkin yürüttükleri operasyonda haklı olduklarını açıkladı. Cameron, Kızıldeniz'in önemli olduğunu ve buradaki olumsuzlukların fiyat artışına neden olacağını söyledi.

#1
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Cameron, İngiltere'nin The Telegraph gazetesinin internet sitesi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin ABD ile Yemen'deki Husilere karşı başlattığı hava saldırılarına dair detayları paylaştı.

#2
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

"Bir başbakan için, İngiliz kuvvetlerini harekete geçirmekten daha önemli bir karar yoktur." ifadesini kullanan Cameron, Başbakan Rishi Sunak'ın hava saldırısı kararı alırken çok dikkatli ve kapsamlı değerlendirme yaptığını belirtti.

#3
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

"Tüm alternatifler denendi mi? İşe yarayacak gerçekçi bir plan var mıydı? Tüm hedefler iyice incelendi mi?" diye soran Cameron, her şeyin dikkatli şekilde düşünüldüğünü, tüm bakanlıkların kendi alanında gerekli çalışmaları yaptığını savundu.

#4
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Cameron, "Sonunda kabinede harekete geçmekten başka seçimimiz olmadığı konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulunarak, Husilere karşı hava saldırıları yapmanın sebebi olarak da şunları kaydetti:

#5
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

"Seyrüsefer serbestisi gerçekten önemlidir. 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de ticari gemilere 26 saldırı düzenlendi. Harekete geçmemek, Husilerin kabul edilemez saldırılarıyla hayati önem taşıyan deniz yolunu, hiçbir karşılık görmeden kapatabilecekleri anlamına gelir."

#6
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

"Kötü düşmanın dışarda yapacakları ülkemizde bize etki eder." diyen Cameron, Kızıldeniz'in uluslararası ticaret açısından önemli bir nokta olduğuna işaret ederek, burada yaşanacak olumsuzlukların dünyada fiyatları yükseltebileceğine dikkati çekti.

#7
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Cameron, 'Peki neden biz?" diye sorduğu bölümde ise İngiltere'nin Kızıldeniz'deki ticari gemi trafiğinin güvenliği için yapılan "Refah Muhafızı Operasyonu" kapsamında uluslararası koalisyonla hareket ettiğini vurguladı. ABD'nin İngiltere'ye yaptığı sınırlı askeri operasyon teklifinin de Başbakan Sunak tarafından dikkatli şekilde değerlendirildiğini kaydeden Cameron, "Hukuki tezler de olmak üzere tüm tezleri değerlendirdikten, kabinedeki meslektaşlarımızın yanı sıra askeri ve istihbarat uzmanlarıyla yaptığımız istişarelerden sonra (Başbakan Sunak) katılma kararı aldı." ifadelerini kullandı. Cameron, müttefiklerle hemfikir olduktan sonra yapılacak eylemlere destek vermenin gerektiğini belirtirken kendi başbakanlığı döneminde de Somalili deniz korsanlarıyla mücadelede bulunduklarını hatırlattı. "O zaman gemileri kaçırmaya çalışanlarla mücadelede haklıydık. Bugün de gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız." değerlendirmesinde bulunan Cameron, hava saldırılarından önce gerekli uyarıların da defalarca yapıldığını öne sürdü.

#8
Foto - İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Kendisinin de İranlı mevkidaşıyla Husilerin saldırıları konusunu konuştuğunu anımsatan Cameron, "Şüpheye yer bırakmadık. Ticari gemilere saldırılar kabul edilemez. Saldırılar durmalı. Durmazsa müdahale etmek zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı. Buna karşın Husilerin "gerilimi yükseltmeyi tercih ettiğini" savunan Cameron, 9 Ocak'ta İngiliz askeri gemisi HMS Diamond'a ve müttefik gemilerine 21 insansız hava aracı ve roket saldırısı yapıldığını kaydetti. "Sivil kayıp yaşanmamasına özel önem gösterdik" Cameron, askeri müdahalelerin son seçenek olması gerektiğini vurguladığı makalesinde, 2 aydır gemilere yönelik saldırılara karşılık verilmeden beklendiğini vurguladı. Hava saldırılarının gerekli olduğunu savunan Cameron, saldırıların orantılı ve hukuki olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Kraliyet Hava Kuvvetleri, Husilerin gemicilik sektöründe çalışan tüm milletlerden sivillere karşı yaptıklarının taban tabana aksine şekilde, sivil kayıplarının yaşanmamasına özel olarak önem gösterdi." "Ortak eylemimizle, İran desteğiyle oluşturulan Husi varlığını zayıflatma konusunda bir miktar yol katetmiş olacağız." ifadesini kullanan Cameron, Husilere gerçekleştirdikleri eylemleri sona erdirme kararlılığının mesajını verdiklerini belirtti. Kaynak: AA

İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi
Dünya

İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi İsrail'in Mısır'a, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney sınırına askeri o..
Sokak köpekleri tartışmasında son nokta! Destici'den Portakal'a olay cevap
Gündem

Sokak köpekleri tartışmasında son nokta! Destici'den Portakal'a olay cevap

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sokak köpekleri sorunuyla ilgili yaptığı ifadeler üzerinden kendisini hedef alan Fatih P..
Tayvan: Başkanlık seçimlerinden Çin karşıtı bakın hangi adayı galip çıktı
Dünya

Tayvan: Başkanlık seçimlerinden Çin karşıtı bakın hangi adayı galip çıktı

Çin karşıtı iktidar partisinin adayı Lai Ching-te Tayvan'daki başkanlık seçimlerinden zaferle çıktı. Pekin, mevcut Başkan Yardımcısı Lai Chi..
Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…

Saadet Partisi’nden bomba yerel seçim kararı! AK Parti ile…
Hangi istihbaratın elemanı olduğunu söyledi! Mine'den Aslı hakkında bomba iddia
Gündem

Hangi istihbaratın elemanı olduğunu söyledi! Mine'den Aslı hakkında bomba iddia

Mine Kırıkkanat, Aslı Aydıntaşbaş birbirine girdi. Kırıkkanat, Aydıntaşbaş'ın CIA elemanı olduğu göndermesinde bulundu.
İsrail için gizli ordu kurdular! CIA çalışanı ifşa etti, görev yerleri ortaya çıktı
Gündem

İsrail için gizli ordu kurdular! CIA çalışanı ifşa etti, görev yerleri ortaya çıktı

Gece saatlerinde Kızıldeniz'de ani bir baskın düzenleyen ABD ve İngilizler Yemen'in başkenti Sana'nın farklı noktalarını hedef aldı. Çok say..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23