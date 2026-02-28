İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisini “kurumlar arası” bir ilişki olarak tanımladı. Washington’un Ukrayna için stratejik ortak olduğunu belirten Zelenskiy, ABD’nin barış sürecindeki rolünün kritik olduğunu ifade etti. Putin’le üçlü liderler görüşmesi önerdiğini aktaran Zelenskiy, Trump’ın bu fikre “pozitif” yaklaştığını söyledi. Ancak ABD’de sonbaharda yapılacak ara seçimler sonrası sürecin zorlaşabileceği uyarısında bulundu. “ABD olmadan Rusya’yla diyalog kurmak zor olacak” diyen Zelenskiy, Avrupa’nın müzakere sürecinde daha aktif rol üstlenebileceğini ancak şu ana kadar yeterince liderlik göstermediğini savundu.