Dünya
8
Yeniakit Publisher
İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere ve Fransa'nın nükleer silah vermesi halinde seve seve alacaklarını söyledi.

#1
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Sky News'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın nükleer silah talep ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Zelenskiy, İngiltere ve Fransa'dan böyle bir teklif gelmediğini belirterek, "Seve seve alırdım ancak böyle bir teklif olmadı." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin barış karşılığında gözden çıkarılıp çıkarılamayacağı sorusuna net yanıt veren Zelenskiy, bu seçeneğin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

#3
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

"Bunlar bizim topraklarımız. Neden kendi topraklarımızdan çekilelim?" diyen Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin geri çekilmesi halinde yüz binlerce sivilin Rusya'nın kontrolüne gireceğini ve bunun ciddi insani sonuçlar doğuracağını söyledi.

#4
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Rusya'nın geçmişte işgal ettiği bölgelerde uyguladığı baskı ve tutuklamalara atıfta bulunan Zelenskiy, bunu "kırmızı çizgi" olarak tanımladı.

#5
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisini "kurumlar arası" bir ilişki olarak tanımladı. Washington'un Ukrayna için stratejik ortak olduğunu belirten Zelenskiy, ABD'nin barış sürecindeki rolünün kritik olduğunu ifade etti. Putin'le üçlü liderler görüşmesi önerdiğini aktaran Zelenskiy, Trump'ın bu fikre "pozitif" yaklaştığını söyledi. Ancak ABD'de sonbaharda yapılacak ara seçimler sonrası sürecin zorlaşabileceği uyarısında bulundu. "ABD olmadan Rusya'yla diyalog kurmak zor olacak" diyen Zelenskiy, Avrupa'nın müzakere sürecinde daha aktif rol üstlenebileceğini ancak şu ana kadar yeterince liderlik göstermediğini savundu.

#6
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yalnızca Rusya ve Belarus dışında bir ülkede görüşeceğini söyledi. Moskova'ya gitmeyeceğini belirten Ukrayna lideri, Kiev'e davet seçeneğini ise "oyun oynamak istemiyorum" sözleriyle reddetti. Rus petrol ve doğal gazını Avrupa sularından taşıyan tankerlerle ilgili de konuşan Zelenskiy, gemilere yönelik yaptırımların yetersiz kaldığını savundu. Gemilerin isim değiştirerek faaliyetlerine devam ettiğini belirten Zelenskiy, sadece gemilere değil mürettebatına da yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

#7
Foto - İngiltere ve Fransa nükleer silah mı teklif etti? Seve seve alırız

Ukrayna'da seçim yapılması için güvenlik koşullarının sağlanması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, saldırılar sürerken sandık kurulamayacağını dile getirdi. Rusya'nın seçim sürecinde saldırmama garantisi vermesi halinde seçime gidebileceklerini belirtti. "Ukrayna'daki bir seçim neden Ruslar ve Amerikalılar için bu kadar önemli?" sorusunu yönelten Zelenskiy, ülkesinin önceliğinin güvenlik ve egemenlik olduğunu vurguladı.

