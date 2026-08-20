İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü
Türkiye sınırındaki İdlib'i vuran İsrailli müptezellerin, saldırıdan 4 gün evvel Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştükleri ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye sınırındaki İdlib'i vuran İsrailli müptezellerin, saldırıdan 4 gün evvel Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştükleri ortaya çıktı.
İngiliz menşeli Reuters'ın aktardığına göre Mossad Başkanı Roman Gofman, 14 Ağustos’ta Şeybani’yi aradı.
Haberde ikili arasındaki görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ele alındığı bildirildi.
Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre 14 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.
Görüşme, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki bir askeri hava üssüne salı günü hava saldırıları düzenlemesinden birkaç gün önce gerçekleşti.
Telefon görüşmesi, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana İsrail ile Suriye'nin yeni yönetimi arasında gerçekleşen en üst düzey temaslardan biri oldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Mossad'ın Suriye yönetimiyle gerçekleştirdiği belirtilen görüşmeyle ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı. (Kaynak: Mepa News)
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