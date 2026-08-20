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İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

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İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

Türkiye sınırındaki İdlib'i vuran İsrailli müptezellerin, saldırıdan 4 gün evvel Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştükleri ortaya çıktı.

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Foto - İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

İngiliz menşeli Reuters'ın aktardığına göre Mossad Başkanı Roman Gofman, 14 Ağustos’ta Şeybani’yi aradı.

#2
Foto - İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

Haberde ikili arasındaki görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ele alındığı bildirildi.

#3
Foto - İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre 14 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

#4
Foto - İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

Görüşme, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki bir askeri hava üssüne salı günü hava saldırıları düzenlemesinden birkaç gün önce gerçekleşti.

#5
Foto - İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

Telefon görüşmesi, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana İsrail ile Suriye'nin yeni yönetimi arasında gerçekleşen en üst düzey temaslardan biri oldu.

#6
Foto - İngilizlerin iddiası: Mossad Başkanı, Şeybani ile görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, Mossad'ın Suriye yönetimiyle gerçekleştirdiği belirtilen görüşmeyle ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı. (Kaynak: Mepa News)

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