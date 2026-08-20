Bak sen Enginyurtlara bak... Bu mekan hangi parayla alındı Cemal?

Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre, Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira, 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon lira seviyesine ulaştığı ileri sürüldü. En yüksek tutarlı transferin ise Alptürk Enginyurt ile Cemal Enginyurt arasında gerçekleştiği ve bu transferin 18 milyon 966 bin lira olduğu iddia edildi. Alptürk Enginyurt’un ayrıca Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin lira, Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin liralık para hareketi bulunduğu öne sürüldü.