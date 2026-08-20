Bak sen Enginyurtlara bak... Bu mekan hangi parayla alındı Cemal?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkında başlattığı soruşturmada verilen yeni ifadelerle baba-oğul hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bir tanık, savcılıktaki ifadesinde Alptürk Enginyurt’un ekonomik gücü bulunmamasına rağmen Ankara’da bir eğlence mekanını işlettiğini, mekana polis baskını yapıldığında babasının olay yerine gelerek polislerle görüştüğünü anlattı. Tanık, MASAK raporlarına çok sayıda ticari faaliyeti yansıyan Alptürk için, "Babası Cemal Enginyurt’un yardımı ile geçimini sağlayan biridir" diyerek, bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını ileri sürdü. Tanık, Ankara Eryaman’daki Optimum AVM’de bulunan "Öküz" isimli eğlence mekanının işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapan Alptürk Enginyurt’un bu işletmeyi satın alacak veya işletecek ekonomik gücünün olmadığını söyledi.