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Spor
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İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

2023-08-26 13:05:53
İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oldukça yüksek bir form grafiğiyle başladı. Birçok yıldız transferle birlikte kadrosunu da güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de şampiyonluk için umutlu. Bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Kanarya, Twente maçında alınan galibiyetle birlikte gruplara kalmak adına kapıyı sonuna kadar araladı. Transferin son günlerine doğru son takviyelerini yapmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha bitirebilir.

#1
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde yaşadığı hayal kırıklığını çabuk atlatan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile sezona flaş bir başlangıç yaptı.

#2
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Deneyimli teknik adam sarı-lacivertli ekibin başında 3'üncü döneminde çıktığı 7 maçından da galibiyetle ayrılarak taraftarına güven verdi.

#3
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Kanarya, son olarak da Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı.

#4
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Sarı-lacivertliler, Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

#5
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Livakovic, imza töreninin ardından "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

İngiliz basınından The Daily Express, Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi için Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı.

#7
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Chelsea'nin de 22 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması için tüm kolaylığı sağlayacağı iddia edildi.

#8
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

The Daily Express Gazetesi'nde yer alan habere göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Mauro Pochettino Odoi'ye, yeni sezonda kendisini kadroda düşünmediklerini söylediği belirtildi.

#9
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Sabah'a göre; Chelsea'nin elinden çıkarmak istediği oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı.

#10
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Callum Hudson-Odoi, geçtiğimiz sezonu Bayern Leverkusen'de kiralık olarak geçirmişti. Bayern Leverkusen formasını 21 maçta giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

#11
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Bundesliga'da oynadığı maçlarda 604 dakika sahada kalan Callum Hudson Odoi, 2019 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine ulaşmıştı.

#12
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

23 yaşındaki hem Gana hem de İngiltere pasaportuna sahip futbolcu, hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.

#13
Foto - İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Hudson Odoi için, Fulham ve Nottingham Forest'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.

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