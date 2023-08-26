İngilizler sürpriz transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk genç yıldızı bedavaya alıyor…

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oldukça yüksek bir form grafiğiyle başladı. Birçok yıldız transferle birlikte kadrosunu da güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de şampiyonluk için umutlu. Bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Kanarya, Twente maçında alınan galibiyetle birlikte gruplara kalmak adına kapıyı sonuna kadar araladı. Transferin son günlerine doğru son takviyelerini yapmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha bitirebilir.