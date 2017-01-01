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İngilizler onun peşinde: Bulana 350 bin TL ödül!

  • İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone kriziyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. Sorumluların bulunmasına yardım eden kişilere 50 bin sterlin yani yaklaşık 350 bin Türk Lirası ödül verilecek

  • Londra'daki Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan drone'lar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal olmuştu.

  • Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.

  • Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ancak sonrasında olayla alakalarının olmadığı ortaya çıktı.

  • Dronelar nedeniyle binlerce yolcu havalimanında mağdur olmuştu.

  • Olayın arkasındaki kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin sterlin ödül verileceği duyuruldu.

  • Havalimanını işleten Gatwick Limited şirketi de sorumluların bulunmasına yardımcı olacaklara 50 bin sterlin (yaklaşık 337 bin TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

  • Polisin cuma akşamı havalimanına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Crawley kasabasında bir eve düzenlediği operasyonda, 47 yaşındaki bir erkek ile 54 yaşındaki bir kadın gözaltına alınmıştı.

  • Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.

  • Gatwick Havalimanı, yılda yaklaşık 45 milyon yolcuya hizmet veriyor.

  • Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

  • İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan drone'lar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal olmuştu.

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