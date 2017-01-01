İngilizler onun peşinde: Bulana 350 bin TL ödül!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone kriziyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. Sorumluların bulunmasına yardım eden kişilere 50 bin sterlin yani yaklaşık 350 bin Türk Lirası ödül verilecek
Londra'daki Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan drone'lar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal olmuştu.
Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ancak sonrasında olayla alakalarının olmadığı ortaya çıktı.
Dronelar nedeniyle binlerce yolcu havalimanında mağdur olmuştu.
Olayın arkasındaki kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin sterlin ödül verileceği duyuruldu.
Havalimanını işleten Gatwick Limited şirketi de sorumluların bulunmasına yardımcı olacaklara 50 bin sterlin (yaklaşık 337 bin TL) para ödülü vereceğini açıkladı.
Polisin cuma akşamı havalimanına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Crawley kasabasında bir eve düzenlediği operasyonda, 47 yaşındaki bir erkek ile 54 yaşındaki bir kadın gözaltına alınmıştı.
Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.
Gatwick Havalimanı, yılda yaklaşık 45 milyon yolcuya hizmet veriyor.
Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan drone'lar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal olmuştu.