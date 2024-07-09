2024-07-09 13:43:46 İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...
Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosuna önemli isimleri katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ın satışından önemli bir gelir beklerken, milli futbolcu için İngiliz kulüpleri sıraya girdi. Arsenal ve Liverpool'un ardından bir diğer Ada ekibi, Aslan'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri