İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

NTV Spor'un derlediği haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlü oyununun Aston Villa'yı cezbettiği ve İngiliz ekibinin bu transfer için iddialı takımlardan olabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncu ile diğer İngiliz devleri Arsenal ile Liverpool'un da ilgilendiği biliniyor.