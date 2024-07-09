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İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

2024-07-09 13:43:46
İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosuna önemli isimleri katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ın satışından önemli bir gelir beklerken, milli futbolcu için İngiliz kulüpleri sıraya girdi. Arsenal ve Liverpool'un ardından bir diğer Ada ekibi, Aslan'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

#2
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor.

#3
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

İç transferde Dries Mertens'in sözleşmesini uzatan Cimbom, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Hakim Ziyech ile sözleşme imzaladı.

#4
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Sarı-kırmızılılar bombayı Michy Batshuayi ile patlattı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü, Cimbom ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

#5
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Yeni takviyelere hazırlanan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşanıyor.

#6
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Galatasaray forması altında geçen sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te de kendinden söz ettirdi.

#7
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Avrupa ekiplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

#8
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Barış Alper Yılmaz ile Aston Villa'nın ilgilendiği belirtilirken bu transfer için Galatasaray'ın bu transfer için 24.5 milyon sterlinin altındaki teklifleri kabul etmeyeceği aktarıldı.

#9
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

Sarı-kırmızılılar transferi haberde iddia edildiği üzere 24.5 milyon euroya gerçekleştirirse Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in en pahalı yerli futbolcu satışı olarak tarihe geçecek.

#10
Foto - İngilizler BAY için sıraya girdi! Galatasaray’ın kalbi artık pır pır edecek… Devre dışı bırakacaklar ve...

NTV Spor'un derlediği haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlü oyununun Aston Villa'yı cezbettiği ve İngiliz ekibinin bu transfer için iddialı takımlardan olabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncu ile diğer İngiliz devleri Arsenal ile Liverpool'un da ilgilendiği biliniyor.

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