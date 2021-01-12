İngiliz gazetesinden çarpıcı Türkiye analizi

Londra merkezli Financial Times, Türkiye'nin dış politika hamlelerini kapsamlı bir analizle gündeme getirdi. "Erdoğan’ın büyük oyunu: Askerler, ajanlar ve Türkiye’nin güce ulaşma yolculuğu" başlığının kullanıldığı makalede, "Türkiye’nin cumhurbaşkanının kas gücüne dayalı dış politikası Ankara’yı daha önceye kıyasla Batı’dan daha izole hale getirdi. Son 5 yılda Sayın Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde askeri operasyonlar düzenledi, Libya’da varlık gösterdi ve Yunanistan ile denizde karşı karşıya geldi. Bu durumlar NATO müttefikleri arasında gerilim yarattı, eski rekabetleri canlandırdı ve yeni düşmanlar kazandırdı" ifadesi kullanıldı.