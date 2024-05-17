İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

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Bili Bili 30'lu Yumurta 69 TL
Bili Bili 15'li Yumurta 41.75 TL
1 kg Efsane Pirinç 39.50 TL
250 g Sana Paket Margarin 19.50 TL
250 g Becel Margarin Klasik 24.75 TL
250 g Becel Margarin Tereyağ Keyfi 24.75 TL
400 g Emin Dana Kuşbaşı 179 TL
400 g Emin Dana Kıyma 169 TL
Tazem Piliç Baget 99 TL
Tazem Piliç Bütün Poşet 84.90 TL
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