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İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

2024-05-17 09:59:09
İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

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#1
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

Bili Bili 30'lu Yumurta 69 TL

#2
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

Bili Bili 15'li Yumurta 41.75 TL

#3
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

1 kg Efsane Pirinç 39.50 TL

#4
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

250 g Sana Paket Margarin 19.50 TL

#5
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

250 g Becel Margarin Klasik 24.75 TL

#6
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

250 g Becel Margarin Tereyağ Keyfi 24.75 TL

#7
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

400 g Emin Dana Kuşbaşı 179 TL

#8
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

400 g Emin Dana Kıyma 169 TL

#9
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

Tazem Piliç Baget 99 TL

#10
Foto - İndirim listesi yayınlandı BİM’den yine fırsat ürünleri

Tazem Piliç Bütün Poşet 84.90 TL

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