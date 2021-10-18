İncir tam bir şifa deposu! O hastalıklarla savaşıyor

Kuru incir, taze incirin faydalarını sağlıyor mu? Kural şudur: Ürünleri en eksiksiz biçimde seçmek her zaman daha iyidir. Örneğin, meyve suları yerine bütün meyveleri tüketmek çok daha iyidir. Kurutulmuş meyvelerde durum tamamen aynıdır. İncir de dahil olmak üzere herhangi bir kuru meyve, içindeki tüm suyu alınmış bir meyvedir. Bu, içindeki şeker konsantrasyonunun arttığı anlamına gelir, bu durumda, kendi içinde çok iyi olmayan fruktoz miktarı yükselir. Öte yandan, sağlıksız şekerler ve yağlar içeren bir abur cubur yerine tek bir kaliteli kuru incir yiyorsanız, bu doğrudur. Diğer kuru meyvelerle karşılaştırıldığında, glisemik indeksleri düşük olduğu için incir oldukça iyidir. - İncir diyetlerin bir parçası olarak tüketilebilir mi yoksa yüksek kalorili bir ürün mü? İncir, tatlılar için iyi bir alternatiftir. Her zaman olduğu gibi, denge anahtardır.