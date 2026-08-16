Maskeli kanadın ihanet haritası: Kuriş örgütü Türkiye’yi 17’ye bölmüş!

TÜRKİYE'DE BAŞKA, AVRUPA'DA BAŞKA! Türkiye'de tabanını kontrol altında tutmak için Alihan Kuriş'in "Peygamber Efendimiz ile doğrudan görüşerek kararlar aldığı" ve "Mehdi" olduğu yalanını yayan yapı, iş kendi menfaatlerine ve Almanya'daki 70 milyon Euro'luk merkezlerine gelince İsrail yanlısı ve Hamas karşıtı bildirilerin altına gözünü kırpmadan imza atıyor. Bu tarihi ikiyüzlülük, savcılık dosyasının en dikkat çekici uluslararası skandallarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Komisyon Sayısı: Yapı içinde 16 ayrı özel komisyon kurulduğu tespit edilmiştir. Metinde sayılan komisyonlar şunlardır: (1) Çamlıca Kitap Yayın, (2) Personel, (3) Ortaokul, (4) İnşaat, (5) Muhasebe, (6) Ticari İşler, (7) Teknik İşler, (8) Hac ve Umre, (9) İrşad Komisyonu, (10) Mutfak Gıda Kermes, (11) Kız Kursları, (12) Lise, (13) Üniversite, (14) Daimi Grup, (15) Resmi İşler ve metnin başında/içeriğinde yer alan bölge koordinasyonları. Dolayısıyla Türkiye 17 bölgeye bölünmüş, yapı içinde ise 16 ayrı komisyon kurulmuştur.