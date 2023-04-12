İnanılmaz rakam ortaya çıktı, bu nasıl olur? İmamoğlu geziyor, İBB kan ağlıyor

"ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NEDEN ARTTI?" İBB'nin 30 şirketi bulunduğunu ve 2019 yılında bu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısının 359 olduğunu, 2022'de ise 486'ya yükseldiğini anlatan Kaynar, "Bu şirketlerin yönetim kurullarına atanma ve idaresiyle ilgili yetki tamamen büyükşehir belediye başkanına aittir. Meclisin bu konuda herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir." dedi. Bu şirketlerin tamamının zarar ettiğini ve batma noktasına geldiğini ifade eden Kaynar, her ay Meclis'e, şirketlerle ilgili sübvanse dosyaları geldiğine işaret etti. BELEDİYE ŞİRKETLERİ BİRBİRİNDEN KOMİSYON ALIYOR! "İstanbul genelinde yapılacak muhtelif kültürel, sanatsal etkinlikler, tanıtım ve duyuru hizmetleri işi" ihalesine değinen Kaynar, ihalenin 217 milyon 907 bin 400 lira artı KDV bedelle ihale edildiğini, ihaleye tek firmanın katıldığını belirtti. Kaynar, "180 milyon liraya yaptırdıkları işi alan firma, alt yükleniciye 135 milyon liraya yaptırmış. Böylece 45 milyon lira fazla ödeme yapılmış. Ayrıca bu ihale kapsamında, Kültür A.Ş'ye verilen 13 milyon 12 bin 500 lira artı KDV bedelli video çekim ve film yapım işleri, Kültür A.Ş. tarafından da Medya A.Ş'ye verilmiş. Medya A.Ş, 11 milyon 181 bin liraya yaptırmış. Buradaki gariplik şu. Belediyenin şirketi, belediyenin diğer şirketinden komisyon alıyor. " ifadelerini kullandı. İBB taşınmazlarının yetkisiz ve ihalesiz şekilde satıldığının tespit edildiğini kaydeden Kaynar, "Belediyenin 536 adet dairesi, 2021 yılında belediye başkanı tarafından yetkilendirilen kişi tarafından tapudan hissesi de devredilerek ihalesiz ve belediye meclisinin satış kararı olmaksızın satılmıştır." dedi.