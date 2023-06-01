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Yaşam
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İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

2023-06-01 15:44:00
İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

#1
Foto - İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

Sakarya’da polis ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirilirken 265 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ise uyuşturucu maddenin alaturka tuvaletin içinden çıktığı anlar dikkat çekti.

#2
Foto - İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 265 şüpheli yakalandı.

#3
Foto - İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 837 gram metamfetamin, 6 kilo 168 gram skunk, 2 kilo 852 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram esrar, 588 kök Hint keneviri bitkisi, 169 adet uyuşturucu hap, 131 gram eroin, 4 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirildi. Ayrıca polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yapılan aramada uyuşturucu maddenin alaturka tuvaletin içinden çıktığı anlar dikkat çekti.

#4
Foto - İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

#5
Foto - İnanılır gibi değil! Polisler bile şaştı kaldı

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