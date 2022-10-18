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Ekonomi
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‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

2022-10-18 13:27:23
‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

Savunma sanayi alanında ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarım teknolojilerinde de adından söz ettiriyor. Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, 'çilek yetişmez' denilen Sivas’ta, ekim ayında çilek hasadı yapmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - ‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarımsal Ar-Ge alanındaki çilek deneme parsellerinin olduğu 1 dönümlük alandan 3 ton ürün hedefleniyor.

#2
Foto - ‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

Bu yıl Haziran ayında ekilen 6 tür çilek, son hasadına hazırlanıyor. Yapılan çalışmalar, Ekim ayında da Sivas'ta çilek yetiştirilebileceğini ortaya koydu.

#3
Foto - ‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

“Hasatta son aşamaya gelindi” Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ekim ayında çilek hasadı yaptıklarını belirterek, “Haziran ayında gerçekleştirmiş olduğumuz çilek fidelerinin dikiminin şu anda son hasadını yapmaktayız. Adaptasyon çalışmaları çerçevesinde altı adet çilek çeşidinin haziran ayından itibaren yetiştiriciliğini yapmaktayız. Bu adaptasyon çalışmaları çerçevesinde gerek verim gerek kaliteye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Kaliteye yönelik antioksidan ve aromaya yönelik çalışmalarla bunu zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda hasatlarımızın son aşamasına geldik. Çilek yetiştiriciliği gerek ülkemizde gerek dünyada yaygın yapılıyor ve çok sevilerek tüketiliyor. Özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde taze olarak tüketimi gerçekleştirilen bir meyveyken, biz de Sivas’ta yaygınlaşması açısından Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

#4
Foto - ‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

“Ekim ayında son hasat yapılacak” Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, şimdiye kadar yaptıkları üretimden bahsederek, “Şu anda ekimin ortalarına gelmiş bulunmaktayız ve çileklerimiz şu anda da mevcut. Çok lezzetli aroması antioksidanı ilk çalışmalara göre daha iyi durumda. Gelecek yıl da tekrarladıktan sonra çiftçilerimize uygun çeşitleri söyledikten sonra üreticilere yeni bir türün yetiştiriciliğini sağlamış olacağız. Normalde gerek örtü altında gerek açıkta yetiştiriciliği yapılması mümkün.

#5
Foto - ‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

Örtü altında mart ve nisan aylarında Sivas için yetiştiriciliğini başlatmıştık. Temmuz ve ağustos aylarında da bitmişti. Açıkta ise haziran ayı gibi dikimlerimize başlamıştık, şu an ekim ayının yarısına ulaştık ve hasat işleminin son aşamasına geldik. Gelecek yıl için sera çalışmalarımıza başladık. Yılın 12 ayında gerek serada gerekse açık alanda yetiştiricilik yapmak mümkün olacaktır.

#6
Foto - ‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

Biz hasadımızı eylül ayıyla birlikte yaygınlaştırdık. Ekim ayıyla da birlikte son hasadı yapmak üzereyiz. Yeni yıl içinde hazırlıklarımıza başlamış olacağız. Verim konusunda da 1 dönümlük arazimizde yetiştiricilik yapmaktayız. Ortalama olarak da 3 ton ürün elde etmiş olduk” ifadelerine yer verdi.

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