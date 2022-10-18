‘İmkanı yok’ diyorlardı ama… Yapılan araştırmanın sonucu şok etti

“Hasatta son aşamaya gelindi” Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ekim ayında çilek hasadı yaptıklarını belirterek, “Haziran ayında gerçekleştirmiş olduğumuz çilek fidelerinin dikiminin şu anda son hasadını yapmaktayız. Adaptasyon çalışmaları çerçevesinde altı adet çilek çeşidinin haziran ayından itibaren yetiştiriciliğini yapmaktayız. Bu adaptasyon çalışmaları çerçevesinde gerek verim gerek kaliteye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Kaliteye yönelik antioksidan ve aromaya yönelik çalışmalarla bunu zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda hasatlarımızın son aşamasına geldik. Çilek yetiştiriciliği gerek ülkemizde gerek dünyada yaygın yapılıyor ve çok sevilerek tüketiliyor. Özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde taze olarak tüketimi gerçekleştirilen bir meyveyken, biz de Sivas’ta yaygınlaşması açısından Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.