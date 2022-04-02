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Dünya
12
İmha edilen Rus tankı böyle görüntülendi

2022-04-02 13:30:49
İmha edilen Rus tankı böyle görüntülendi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rus ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

#1
Foto - Rusya-Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor.

#2
Foto - Ukrayna ordusunun Kiev’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi.

Ukrayna ordusunun Kiev’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi.

#3
Foto - Tankın üzerindeki

Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı.

#4
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#5
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#6
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#7
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#8
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#9
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#10
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

#11
Foto - İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...

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