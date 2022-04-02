2022-04-02 13:30:49 İmha edilen Rus tankı böyle görüntülendi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rus ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rus ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.
Rusya-Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor.
Ukrayna ordusunun Kiev’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi.
Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı.
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
İşte imha edilen Rus tankından görüntüler...
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