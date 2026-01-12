  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!
Giriş Tarihi:

İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında adı geçen firari Murat Gülibrahimoğlu’nun, 2022-2025 yılları arasında İstanbul’dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve iddiaya göre bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün İmamoğlu’nun talimatıyla Londra’ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Aynı jetle iki kez yurtdışına çıktığı tespit edilen Rabia Karaca ile Merve Eryiğit, geçen ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca’nın ifadesi üzerine özel jet yolculuklarına katıldığı belirtilen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

1
#1
Foto - İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

İmamoğlu hakkında liderlik iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İBB iştiraklerinde görev yaptığı belirtilen Ertan Yıldız'ın ifadesi dosyaya girdi. Yıldız, ifadesinde "Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin p'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait" dedi. Bu beyanların ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturmayı derinleştirdi.

#2
Foto - İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

JET YOLCULUKLARI MERCEK ALTINA ALINDI Savcılığın tespitlerine göre Gülibrahimoğlu'nun 2022 ve 2025 yılları arasında toplam 10 kez özel jetle yurt dışına çıkış yaptığı, iddiaya göre elde ettiği gelirin önemli bir bölümünü de bu yolculuklar sırasında Londra'ya taşıdığı ileri sürüldü. Yeni bilgiler ışığında Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturmasıyla dosyalar arasında bağlantı kuruldu. Jet uçuşları, soruşturması kapsamında da incelemeye alınmasıyla birlikte dosya derinleştirildi. İncelemelerde, söz konusu jete bazı ünlü ve fenomen isimlerin de bindiği belirlendi. Aynı kapsamda Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in jetle 2 kez yurt dışına çıktığı tespit edildi, iki isim uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.

#3
Foto - İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

KARACA'NIN İFADESİ "A TAKIMINI" GÜNDEME GETİRDİ Rabia Karaca ifadesinde, jette Ekrem İmamoğlu'nun "A takımı" olarak anılan isimlerle yapılan seyahatlere ilişkin detaylar anlattı. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis ve Hüseyin Köksal'ın da aralarında bulunduğu bir grupla, İBB soruşturmasında adı geçen bir iş insanına ait villadaki partilere katıldığını ileri sürdü.

#4
Foto - İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

Aynı ekiple birlikte yatta düzenlenen partilere de katıldığını söyleyen Karaca, bu yolculuklarda yer aldığını dile getirdi. Bu beyanın ardından İmamoğlu ekibiyle jetle yolculuk yaptığı değerlendiren Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 ismin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

#5
Foto - İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

JET YOLCULUKLARI SORULACAK Savcılığın, ünlü ve fenomen isimlere yurt dışında hangi ülke ve şehirlere gidildiğini, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığını, özel jette iddialara konu unsurların bulunup bulunmadığını ve soruşturma kapsamında tutuklu sanıkların nerede konakladığına ilişkin sorular yönelteceği öğrenildi.

#6
Foto - İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdiği, gözaltına alınan isimlerle İmamoğlu'nun "A takımı" olarak anılan kişiler arasındaki bağlantılara yönelik yeni delillerin de dosyaya girdiği öne sürüldü./ kaynak: sabah

Yorumlar

misafir

sizden Allah razı olsun, belden aşağıya vurdukça, kötülükle iç içe geçmiş haber yaptıkça kar topu dahada büyüyor. Allah ne muradınız varsa versin.
