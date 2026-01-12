İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!

JET YOLCULUKLARI MERCEK ALTINA ALINDI Savcılığın tespitlerine göre Gülibrahimoğlu'nun 2022 ve 2025 yılları arasında toplam 10 kez özel jetle yurt dışına çıkış yaptığı, iddiaya göre elde ettiği gelirin önemli bir bölümünü de bu yolculuklar sırasında Londra'ya taşıdığı ileri sürüldü. Yeni bilgiler ışığında Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturmasıyla dosyalar arasında bağlantı kuruldu. Jet uçuşları, soruşturması kapsamında da incelemeye alınmasıyla birlikte dosya derinleştirildi. İncelemelerde, söz konusu jete bazı ünlü ve fenomen isimlerin de bindiği belirlendi. Aynı kapsamda Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in jetle 2 kez yurt dışına çıktığı tespit edildi, iki isim uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.