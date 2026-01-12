İmamoğlu’nun A Takımı ile jet partisi: O ünlülerden haber var!
İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında adı geçen firari Murat Gülibrahimoğlu’nun, 2022-2025 yılları arasında İstanbul’dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve iddiaya göre bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün İmamoğlu’nun talimatıyla Londra’ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Aynı jetle iki kez yurtdışına çıktığı tespit edilen Rabia Karaca ile Merve Eryiğit, geçen ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca’nın ifadesi üzerine özel jet yolculuklarına katıldığı belirtilen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.