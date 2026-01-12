  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Sözde ateşkes var: Dünyanın gözü önünde 1690 Filistinli daha katledildi
Giriş Tarihi:

Sözde ateşkes var: Dünyanın gözü önünde 1690 Filistinli daha katledildi

Terör oluşumu İsrail, ateşkes ilan edildikten sonra 90 günde bin 690 Filistinliyi daha şehit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Netanyahu denilen Firavun" sözleriyle zulmünü dünyaya haykırdığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde imza atılan ateşkese rağmen barbarca saldırılarına devam ediyor. Filistin Diplomasi Merkezi tarafından yayımlanan ve kan donduran verileri içeren son rapor, işgalci gücün uluslararası hukuku nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kararından bu yana geçen 90 günlük sürede siyonist İsrail ordusu anlaşmayı sistematik şekilde delerek tam bir vahşet sergiledi.

3 AYLIK VAHŞET BİLANÇOSU: Filistin Diplomasi Merkezi’nin verilerine göre, işgalci İsrail güçleri ateşkes süresi boyunca toplam 1.193 kez ihlalde bulundu. Sözünde durmayan Netanyahu firavununun talimatıyla düzenlenen saldırılarda 484 Filistinli şehit oldu. Alçak saldırılarda 1.206 kişi yaralandı. Ayrıca işgal güçleri, ateşkes şartlarına aykırı olarak 50 Filistinliyi hukuksuzca gözaltına alarak zindanlarına hapsetti. Ateşkesin özünü ve insani protokolleri kasıtlı olarak aşındıran Siyonist rejimin 90 günlük ateşkes sürecinde kayda geçen ihlalleri şöyle sıralandı: • Sivillere yönelik doğrudan ateş açma: 384 vaka. • Silahsız sivillerin ve evlerinin bombalanması: 551 vaka. • Meskenlerin ve sivil yapıların havaya uçurulması: 192 vaka. • Askeri araçlarla yerleşim yerlerine girilmesi: 66 vaka.

KAĞIT ÜSTÜNDE ATEŞKES: İşgalci İsrail, açlık ve susuzlukla da Gazze halkını dize getirmeye çalışıyor. Rapora göre İsrail, üzerinde mutabık kalınan insani yardım miktarlarının girişini keyfi olarak engelliyor. 90 gün boyunca Gazze’ye girmesi gereken 54 bin yardım tırından sadece 23 bin 19’unun geçişine izin verildi. Günlük ortalama 600 tır girmesi gerekirken bu sayı 255’te kaldı. Daha da vahimi, girişine izin verilen gıdaların büyük bölümü düşük besin değerine sahip ürünlerden oluşurken, halkın temel ihtiyacı olan yüksek besin değerli gıdalar bilinçli olarak engelleniyor. Yakıt sevkiyatında ise durum tam bir felaket. Girmesi gereken 4 bin 500 yakıt tankerinden sadece 539’u bölgeye ulaşabildi. Bu durum hastanelerin, fırınların ve su tesislerinin felç olmasına, insani krizin derinleşmesine yol açtı.

SOĞUK SOYKIRIM: Kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte Gazze’deki dram katlanarak büyüyor. İşgalci İsrail; ateşkes anlaşmasında açıkça vaat edilmesine rağmen mobil konut, prefabrik barınak, çadır ve branda gibi malzemelerin girişini yasaklayarak sivilleri ölüme terk ediyor. Hasar görmüş binalara sığınmak zorunda kalan onlarca vatandaş, binaların çökmesi sonucu enkaz altında kalarak can veriyor. Raporda, 127 binden fazla çadırın kullanılamaz hale geldiği ve 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin dondurucu soğuklara karşı savunmasız kaldığı belirtildi. Çadırlarda donarak ölen sivillerin olduğu vurgulanırken, bu durumun "kasıtlı ihmal ve yavaşlatılmış soykırım" olduğu ifade ediliyor.

TRUMP VE BM'YE 'SAĞIR SULTAN' ÇAĞRISI: Filistin Diplomasi Merkezi, yaşananların ateşkesi baypas etme ve Filistin halkına boyun eğdirme girişimi olduğunu vurguladı. Raporda, başta ABD Başkanı Trump olmak üzere, anlaşmanın garantörlerine, Birleşmiş Milletler’e ve uluslararası topluma acil çağrıda bulunuldu. İşgalci İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması, insani yardımların ve barınma malzemelerinin derhal bölgeye girişinin sağlanması talep edildi. Aksi takdirde, yaşanan can kayıplarından ve yıkımdan tamamen işgalci rejimin sorumlu tutulacağı belirtildi.

