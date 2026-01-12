Sözde ateşkes var: Dünyanın gözü önünde 1690 Filistinli daha katledildi

KAĞIT ÜSTÜNDE ATEŞKES: İşgalci İsrail, açlık ve susuzlukla da Gazze halkını dize getirmeye çalışıyor. Rapora göre İsrail, üzerinde mutabık kalınan insani yardım miktarlarının girişini keyfi olarak engelliyor. 90 gün boyunca Gazze’ye girmesi gereken 54 bin yardım tırından sadece 23 bin 19’unun geçişine izin verildi. Günlük ortalama 600 tır girmesi gerekirken bu sayı 255’te kaldı. Daha da vahimi, girişine izin verilen gıdaların büyük bölümü düşük besin değerine sahip ürünlerden oluşurken, halkın temel ihtiyacı olan yüksek besin değerli gıdalar bilinçli olarak engelleniyor. Yakıt sevkiyatında ise durum tam bir felaket. Girmesi gereken 4 bin 500 yakıt tankerinden sadece 539’u bölgeye ulaşabildi. Bu durum hastanelerin, fırınların ve su tesislerinin felç olmasına, insani krizin derinleşmesine yol açtı.