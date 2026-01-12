Sözde ateşkes var: Dünyanın gözü önünde 1690 Filistinli daha katledildi
Terör oluşumu İsrail, ateşkes ilan edildikten sonra 90 günde bin 690 Filistinliyi daha şehit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Netanyahu denilen Firavun" sözleriyle zulmünü dünyaya haykırdığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde imza atılan ateşkese rağmen barbarca saldırılarına devam ediyor. Filistin Diplomasi Merkezi tarafından yayımlanan ve kan donduran verileri içeren son rapor, işgalci gücün uluslararası hukuku nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kararından bu yana geçen 90 günlük sürede siyonist İsrail ordusu anlaşmayı sistematik şekilde delerek tam bir vahşet sergiledi.