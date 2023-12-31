2023-12-31 13:59:22 İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da İmamoğlu'na cevap vermek için canlı yayına bağlanmak isteyince panikleyen İmamoğlu, “Yanlış bir anons yaptınız. TOKİ Başkanı işine baksın” diyerek programın sunucusunu azarladı. Söz konusu rezaleti köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Basit bir 'Eko' idi, sayenizde sırf 'Ego' oldu!.." dedi. Genç, yazısında şunları kaydetti: