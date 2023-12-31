İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

“Narsist de olsa çekileni vardır. Mesela İlber Ortaylı... Şöyle ağzını yaya yaya 'Aman canım, bu da sorulur mu, cahil misin sen?.." der. Söylem çok çirkindir, ama Ortaylı Hoca'da pek itici durmaz... Hatta sempatik bulanlar bile vardır. Uydurma mıdır bilmem de hocaya atfedilen, 'ne kadar cahilsin, keşke ölsen!' repliği çok sevilir mesela... Bir de paçasından cehalet akan, narsistler vardır. Hiç çekilmez... Bomboştur ama kendinde evsaf-ı mükerreme varmış gibi davranır... Sıradandır bayağıdır ve fakat kendini eşsiz sanır...