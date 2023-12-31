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Siyaset
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İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

2023-12-31 13:59:22
İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da İmamoğlu'na cevap vermek için canlı yayına bağlanmak isteyince panikleyen İmamoğlu, “Yanlış bir anons yaptınız. TOKİ Başkanı işine baksın” diyerek programın sunucusunu azarladı. Söz konusu rezaleti köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Basit bir 'Eko' idi, sayenizde sırf 'Ego' oldu!.." dedi. Genç, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

“Narsist de olsa çekileni vardır. Mesela İlber Ortaylı... Şöyle ağzını yaya yaya 'Aman canım, bu da sorulur mu, cahil misin sen?.." der. Söylem çok çirkindir, ama Ortaylı Hoca'da pek itici durmaz... Hatta sempatik bulanlar bile vardır. Uydurma mıdır bilmem de hocaya atfedilen, 'ne kadar cahilsin, keşke ölsen!' repliği çok sevilir mesela... Bir de paçasından cehalet akan, narsistler vardır. Hiç çekilmez... Bomboştur ama kendinde evsaf-ı mükerreme varmış gibi davranır... Sıradandır bayağıdır ve fakat kendini eşsiz sanır...

#2
Foto - İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Özgüven patlaması yaşadığı anlarda cehaleti görünür, böylece bütün incileri dökülür. Ama farkına varmaz. Uyarılınca da öfkelenir... "Vız gelir, tırıs gidersiniz... Akıllı olun!.." der... Önceki gün bir canlı yayında cereyan eden tam da buydu. EKO canlı yayında, TOKİ hakkında attı tuttu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, içi boş iddialara cevap vermek için canlı yayına bağlanmak istedi. EKO ise bunu kabul etmedi. TOKİ Başkanı'nın böyle bir cevap hakkı olduğunu ama şimdi değil başka bir zaman bağlanabileceğini söyledi programın moderatörü Senem Ilgaz.

#3
Foto - İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Buna bile tahammül edemedi EKO. Vay efendim kendisi üzerinden prim yapmaya çalışıyormuş TOKİ Başkanı Ömer Bulut. O da yetmedi cevap hakkınız bakidir diyen moderatörü de azarladı!.. (Ömer Bulut EKO üzerinden prim yapacakmış!.. Yok devenin pabucu!..) Karşısındaki Sözcü yazarları kifayetsiz narsistin sunucuyu fırçalamasını alık alık izlediler. Deniz Zeyrek'ten bir cılız itiraz geldi. Ona da haddini bildirdi EKO! Vız geldi tırıs gitti Sözcü yazarları... Hiçbir sözünü tutmadı. İstanbul'u batırdı EKO...

#4
Foto - İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Kazansın diye yırtmadığınız bir yeriniz kalmamıştı. "Basit bir 'Eko' idi, sayenizde sırf 'Ego' oldu!.." diye boşuna demedik. Bay Kemal'i yediniz, 2 kifayetsiz eş başkana mecbur kaldınız. Bu saatten sonra itiraz da edemezsiniz. Oh olsun size!.. Haddinizi bilin, yoksa eş başkanlarınız sizin aklınızı alır!”

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