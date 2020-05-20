"İmamoğlu medyası Adnan Oktar'ın kediciklerini geçti" ?

Süleyman Özışık: "TELE 1'e istediğin kadar reklam verebilirsin. Kendi medyanı destekliyorsun eyvallah hakkındır. Burada askıda fatura diyerek milletten milyonları topluyorsun, diyorsun ki garip guraba var diyorsun o parayı götürüyorsun TELE 1'in Sözcü'ye oluk oluk para akıtıyorsun. Benim eleştirim burada. Yoksa TELE 1 reklam almış benim için çok önemli değil.