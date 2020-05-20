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Gündem
10

2020-05-20 12:02:37
"İmamoğlu medyası Adnan Oktar'ın kediciklerini geçti" ?

#1
Foto - Süleyman Özışık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İGDAŞ faturaları için milletten dilendiği paraları kendi medya kuruluşlarına reklam adı altında peşkeş çektiğini söyledi.

Süleyman Özışık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İGDAŞ faturaları için milletten dilendiği paraları kendi medya kuruluşlarına reklam adı altında peşkeş çektiğini söyledi.

#2
Foto - Hadi Özışık ile Perde Arkası programında ayrıca Sedef Kabaş'ın İmamoğlu'na sarf ettiği övgü dolu cümleler de ele alında ve Adnan Oktar üzerinden göndermede bulunuldu.

Hadi Özışık ile Perde Arkası programında ayrıca Sedef Kabaş'ın İmamoğlu'na sarf ettiği övgü dolu cümleler de ele alında ve Adnan Oktar üzerinden göndermede bulunuldu.

#3
Foto - İBB'nin İGDAŞ oyunu gazeteci Hadi Özışık'ın Yotube kanalında tartışıldı. Gazeteciler Ersoy Dede ve Süleyman Özışık'ın katıldığı canlı yayında İBB'nin fatura oyunu tartışıldı. İşte İBB'nin İGDAŞ üzerinden oynadığı fatura oyunu;

İBB'nin İGDAŞ oyunu gazeteci Hadi Özışık'ın Yotube kanalında tartışıldı. Gazeteciler Ersoy Dede ve Süleyman Özışık'ın katıldığı canlı yayında İBB'nin fatura oyunu tartışıldı. İşte İBB'nin İGDAŞ üzerinden oynadığı fatura oyunu;

#4
Foto - Süleyman Özışık:

Süleyman Özışık: "TELE 1'e istediğin kadar reklam verebilirsin. Kendi medyanı destekliyorsun eyvallah hakkındır. Burada askıda fatura diyerek milletten milyonları topluyorsun, diyorsun ki garip guraba var diyorsun o parayı götürüyorsun TELE 1'in Sözcü'ye oluk oluk para akıtıyorsun. Benim eleştirim burada. Yoksa TELE 1 reklam almış benim için çok önemli değil.

#5
Foto - HASTANE YOLUNA PARA YOK AMA MUHTARLARA TELEFON DAĞITILDI - Sen Başakşehir Hastanesi'nin yolunu yapamıyorum diyorsun bir bakıyorsun borçlanıp muhtarlara telefon gönderiyorsun. Bunu özel konuşmak lazım çünkü telefonlara özel yazılım yüklenmiş her şeyi hazır gönderilmiş.

HASTANE YOLUNA PARA YOK AMA MUHTARLARA TELEFON DAĞITILDI - Sen Başakşehir Hastanesi'nin yolunu yapamıyorum diyorsun bir bakıyorsun borçlanıp muhtarlara telefon gönderiyorsun. Bunu özel konuşmak lazım çünkü telefonlara özel yazılım yüklenmiş her şeyi hazır gönderilmiş.

#6
Foto - ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİNİ GEÇTİLER - İGDAŞ için vatandaştan dilenerek toplanan paraların bu kanallara gönderiyorsun. Verdiği bu paralan tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Sen bu reklam paralarını alıp kursağa indiriyorsun sonrasında da Ekrem İmamoğlu'nu çıkarıp methiyeler düzüyorsun. Maşallahlarla Adnan Oktar'ın A9 kanalını geçtin. Sonra da yayın bittikten sonra bize dönüp bu yandaşlar yok mu diyorsun. Hani biz marjinaldik.

ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİNİ GEÇTİLER - İGDAŞ için vatandaştan dilenerek toplanan paraların bu kanallara gönderiyorsun. Verdiği bu paralan tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Sen bu reklam paralarını alıp kursağa indiriyorsun sonrasında da Ekrem İmamoğlu'nu çıkarıp methiyeler düzüyorsun. Maşallahlarla Adnan Oktar'ın A9 kanalını geçtin. Sonra da yayın bittikten sonra bize dönüp bu yandaşlar yok mu diyorsun. Hani biz marjinaldik.

#7
Foto - Ersoy Dede:

Ersoy Dede: "İGDAŞ'ın bu yaz sıcağında 700-800 liralık fatura gönderdiler evlere. Hangi hesaplamayla gönderdikleri haftalarca tartışıldı. EPDK buna müdahale etmek zorunda kaldı. Böylesi bir dönemde bu kadar zor durumda olan olan insanları bir kez daha mağdur etmeye yönelik hamlesi EPDK'nın müdahalesiyle kıyıdan döndü.

#8
Foto - Aynı İGDAŞ'ta sen küçük ölçekli televizyon kanallarını fonluyorsun. Hatırlayacaksınız Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce Halk TV, ulusal platformda kalmak için mücadele veriyordu. KRT ve TELE 1 televizyonları ise yerel ölçekli sadece uydudan yayın yapabilecek ekonomik güce sahiptiler. Bunlar yok hükmünde kanallardı.

Aynı İGDAŞ'ta sen küçük ölçekli televizyon kanallarını fonluyorsun. Hatırlayacaksınız Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce Halk TV, ulusal platformda kalmak için mücadele veriyordu. KRT ve TELE 1 televizyonları ise yerel ölçekli sadece uydudan yayın yapabilecek ekonomik güce sahiptiler. Bunlar yok hükmünde kanallardı.

#9
Foto - Ne zaman Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi bu televizyonların kanalları kasaları para gördü. Bunları görelim lütfen. Durduk yere olmadılar bunlar. Halk TV kanalı bir anda majör kanal olma iddiasıyla yola çıktı. Bunlar vatandaşın cebindeki parayla oluyor bunlar.

Ne zaman Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi bu televizyonların kanalları kasaları para gördü. Bunları görelim lütfen. Durduk yere olmadılar bunlar. Halk TV kanalı bir anda majör kanal olma iddiasıyla yola çıktı. Bunlar vatandaşın cebindeki parayla oluyor bunlar."

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