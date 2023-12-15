2023-12-15 15:36:45 İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın “aday olmayacak” bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak
Savcı Sayan’ın “HEDEP İstanbul'da aday gösterirse İmamoğlu aday olmayacak. Kaynağım sağlam” iddiasının ardından bir bomba da Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’den geldi. Güler, “CHP yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçime tek başına gireceği için alacağı oy yüzde 28.49. Ak Parti'nin adayı aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu için alacağı oy yaklaşık yüzde 42. Arada neredeyse 15 puan fark var. Matematik ortada. İmamoğlu'na akıl verenler bahanesini de bulmuşlar. 'HEDEP ve İYİ Parti desteğini çektiği için kaybettim dersin' demişler. Lakin verdikleri aklın yüklemi 'kaybettim'. Bence bu akılla bir yere varılmaz. İmamoğlu daha makul bir kaçış planı bulmalı. Bulunursa aday olmaz” dedi. Güler, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: