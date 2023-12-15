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Medya
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İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

2023-12-15 15:36:45
İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın “aday olmayacak” bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

Savcı Sayan’ın “HEDEP İstanbul'da aday gösterirse İmamoğlu aday olmayacak. Kaynağım sağlam” iddiasının ardından bir bomba da Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’den geldi. Güler, “CHP yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçime tek başına gireceği için alacağı oy yüzde 28.49. Ak Parti'nin adayı aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu için alacağı oy yaklaşık yüzde 42. Arada neredeyse 15 puan fark var. Matematik ortada. İmamoğlu'na akıl verenler bahanesini de bulmuşlar. 'HEDEP ve İYİ Parti desteğini çektiği için kaybettim dersin' demişler. Lakin verdikleri aklın yüklemi 'kaybettim'. Bence bu akılla bir yere varılmaz. İmamoğlu daha makul bir kaçış planı bulmalı. Bulunursa aday olmaz” dedi. Güler, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

“ ‘HEDEP İstanbul'da aday gösterirse İmamoğlu aday olmayacak. Kaynağım sağlam'. Savcı Sayan attı bu iddiayı ortaya. 'Kaynağım sağlam' dedi ama o kaynağı açıklamadı. Peki mümkün mü böyle bir şey? Aslında mümkün. Benim kaynağım da böyle söylüyor. Ama ben kaynağımı açıklayacağım. Savcı Sayan kızmasın, benim kaynağım daha güvenilir. Hatta çok güvenilir! Açıklıyorum o vakit! Benim kaynağım matematik. Benim kaynağım bilimsel. HEDEP kendi adayıyla seçime girecek. İYİ Parti de. İmamoğlu da Muharrem İnce ile. Muharrem İnce'nin İstanbul'da ne kadar oyu var peki? Dün yazdım. Dişe değmez. Son genel seçimlerde İstanbul'da partilerin İstanbul'da aldıkları oy ortada.

#2
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

Ak Parti 35.77 CHP 28.49 İP 8.22 YSP(HEDEP) 8.13 MHP 6.24 Gelelim işin matematiğine. CHP yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçime tek başına gireceği için alacağı oy yüzde 28.49.

#3
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

Ak Parti'nin adayı aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu için alacağı oy yaklaşık yüzde 42. Arada neredeyse 15 puan fark var. Matematik ortada. Buna bir de İmamoğlu'nun başarısız ve beceriksizliğini eklerseniz sonuç kendisi adına çok daha dramatik hale geliyor. O vakit soralım. Gözü yükseklerde olan bay başkan siyasi hayatına İstanbul'da alacağı bir yenilgiyle devam etmek ister mi? İmamoğlu'na akıl verenler bahanesini de bulmuşlar.

#4
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

'HEDEP ve İYİ Parti desteğini çektiği için kaybettim dersin' demişler. Lakin verdikleri aklın yüklemi 'kaybettim'. Bence bu akılla bir yere varılmaz. İmamoğlu daha makul bir kaçış planı bulmalı. Bulunursa aday olmaz. Ya bulunamazsa. İşte orası İmamoğlu için daha vahim. Başkanlığı kaybettiğinde, destekçilerini de kaybetmiş olacak. İmamoğlu kaybedince Özgür Özel de kaybetmiş olacak. CHP'de bir kez daha 'değişim' sesleri yükselecek. İmamoğlu'nu bu kez parası da kurtaramayacak. Geriye üçüncü bir seçenek kalıyor. Parti kurmak! Parti kurup bütün suçu başkalarına atmak. Bundan sonrası CHP'yi bağlar.

#5
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın "aday olmayacak" bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

İzleyip göreceğiz. Şimdi dönelim en başa. İmamoğlu aday olmayabilir mi? Valla pek de kafa yormaya gerek yok. Buyursun kendisi açıklasın. 'Her şartta adayım' desin. Hadi!”

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