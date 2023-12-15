İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın “aday olmayacak” bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

“ ‘HEDEP İstanbul'da aday gösterirse İmamoğlu aday olmayacak. Kaynağım sağlam'. Savcı Sayan attı bu iddiayı ortaya. 'Kaynağım sağlam' dedi ama o kaynağı açıklamadı. Peki mümkün mü böyle bir şey? Aslında mümkün. Benim kaynağım da böyle söylüyor. Ama ben kaynağımı açıklayacağım. Savcı Sayan kızmasın, benim kaynağım daha güvenilir. Hatta çok güvenilir! Açıklıyorum o vakit! Benim kaynağım matematik. Benim kaynağım bilimsel. HEDEP kendi adayıyla seçime girecek. İYİ Parti de. İmamoğlu da Muharrem İnce ile. Muharrem İnce'nin İstanbul'da ne kadar oyu var peki? Dün yazdım. Dişe değmez. Son genel seçimlerde İstanbul'da partilerin İstanbul'da aldıkları oy ortada.