İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

"Saray değil belki ama küçük de sayılmaz, ihtiyaca cevap veriyor. CHP'de boşluk var ki burası dolup taşıyor. Kemal Bey, CHP'yi ve ittifak siyasetini bir noktaya getirdi. Hem CHP'yi yüzde 25'lerde tuttu hem de ittifakla 11 büyükşehrin kazanılmasını sağladı." Araya girip soruyorum: En son Özgür Özel de ziyarete geldi. Sizce bu sadece bir nezaket ziyareti miydi? CHP'li çok net bir cevap veriyor: "İlgisi yok. Özel de farkında, partinin tamamını kucaklayamadığını, kurultayda verdiği önseçim ve tüzük değişikliği sözünü tutmadığını biliyor. Çünkü İmamoğlu izin vermiyor. Özel, Kemal Bey'le arasını iyi tutarak zaman kazanmak istiyor."