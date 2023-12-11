  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

196 ülkeyi karış karış gezdi, en güzel 11 ülkeyi açıkladı! İlk sıradaki ülke çok şaşırttı! Türkiye ise...

Artvin’de tabloluk manzara

Efsane dizilerin vazgeçilmez ismiydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Elinde gram altını olanlar dikkat! Uzman isim, saat bile verdi! Çıldırtacak gelişme

Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

Beşiktaş'ta şok gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine o isim gelecek

MİT, İran gizli servisini rezil rüsva etti! Türkiye’de, o isim için harekete geçtiler, ancak bin pişman oldular! 9 kişilik suikast hücresi o ismi izlerken, MİT de onları izliyormuş

Skandal görüntüler Urfa’da kaydedildi! Gençler iyice zıvanadan çıktı! Caddenin ortasında bu haltı yediler, bir de utanmadan paylaştılar

Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi
Medya
7
İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

2023-12-11 16:24:59
İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

Türkiye'nin siyasi gündeminde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki yeni bürosu ve bu büronun parti içindeki rolü büyük ilgi çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi, CHP içindeki 'hesaplaşmanın' hala devam ettiğine işaret ediyor ve birçok siyasetçinin ziyaretleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, partinin mevcut liderleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi stratejileri ve parti içi dinamikleri de tartışmaların odağında yer alıyor. Konuya ilişkin Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’den de dikkat çeken bir yazı geldi. Övür, tecrübeli bir CHP'linin “Ekrem Bey'in CHP ile işi bitti. Kazanırsa kendisini CHP'nin üstünde bir yere koyacak. Hedefi partiler ve CHP üstü bir siyasi aktör olmak” iddiasını aktardığı köşesinde özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

“Şu sıralarda siyaset kulislerinden en çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni rolü ve ne yapmak istediği merak ediliyor. CHP'den elini çekmediği çok açık. Ankara'da, siyasetin merkezi denilen ve AK Parti'den CHP'ye, İyi Parti'den Gelecek ve DEVA'ya çok sayıda parti merkezinin bulunduğu 2 kilometrekarelik bir alanda açtığı bürosu bir hayli ilgi çekiyor. Bu da kurultay bitmesine rağmen CHP içi "hesaplaşmanın" bitmediği anlamına geliyor. 

#2
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

Hatta gazeteci Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu'nun bürosunu siyasetçilere yasak konulan 12 Eylül dönemi Demirel'in evinin bulunduğu Güniz Sokak'a benzetiyor. O tarihte Güniz Sokak, Adalet Partililerin yoğun uğradığı ve Demirel'e danıştıkları adı konmamış yeni bir genel merkez rolündeydi. Kılıçdaroğlu da yeni bürosuyla bu rolü üstlenmiş görünüyor. Her gün 40-50 civarında insanın geldiği ve "CHP nereye gidiyor?" sorusuna cevap arandığı söyleniyor. Büroya gidip dönen bir CHP'li, Beyaz Saray'a atıf yaparak şöyle diyor: 

#3
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

"Saray değil belki ama küçük de sayılmaz, ihtiyaca cevap veriyor. CHP'de boşluk var ki burası dolup taşıyor. Kemal Bey, CHP'yi ve ittifak siyasetini bir noktaya getirdi. Hem CHP'yi yüzde 25'lerde tuttu hem de ittifakla 11 büyükşehrin kazanılmasını sağladı."  Araya girip soruyorum: En son Özgür Özel de ziyarete geldi. Sizce bu sadece bir nezaket ziyareti miydi?  CHP'li çok net bir cevap veriyor:  "İlgisi yok. Özel de farkında, partinin tamamını kucaklayamadığını, kurultayda verdiği önseçim ve tüzük değişikliği sözünü tutmadığını biliyor. Çünkü İmamoğlu izin vermiyor. Özel, Kemal Bey'le arasını iyi tutarak zaman kazanmak istiyor." 

#4
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

İMAMOĞLU, DALAN'LA KONUŞSUN  Bu tablo CHP'de değişen bir şey olmadığını gösteriyor. Kimse 73 yıldır iktidar olamamanın, sürekli kaybetmenin ve siyaset üretememenin nedeni üzerinde durmuyor. Kılıçdaroğlu siyaset mühendisliğiyle de olsa CHP'yi ana muhalefet partisi noktasında tutmayı başardı. Ancak "Kemalci" CHP'lilere göre Özel ve İmamoğlu'nun böyle bir derdi yok. Onlara göre Özel, sağcılara savaş açarak, SHP benzeri HEDEP'le yakınlaşan bir CHP'yle yetinmek istiyor. "Küçük olsun benim olsun" hesabında. İmamoğlu'nun da CHP gibi bir derdi olmadığı düşüncesindeler. 

#5
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

Tecrübeli CHP'li çok iddialı bir tespit yapıyor:  "Ekrem Bey'in CHP ile işi bitti. Kazanırsa kendisini CHP'nin üstünde bir yere koyacak. Hedefi partiler ve CHP üstü bir siyasi aktör olmak. Özel de CHP'yi sola çekip yüzde 17-20'lik bir parti yapmak istiyor. DYP-SHP modeli gibi. Ama bunu başaramayacaklar. Çünkü İmamoğlu, İstanbul'un hiçbir sorununu çözmedi. Buna rağmen kazanacağını sanıyor. Ben ona, 1989'da hayal kırıklığı yaşayan Dalan'la görüşmesini öneririm. Bebek Parkı'nda kimin omzuna yaslanıp ağladığını dinlesin." 

#6
Foto - İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

CHP'de suların durulmadığı, "değişim" diye yola çıkanların da süreci yönetmekte zorlandığı kesin. Özel ve İmamoğlu'nun, bırakın İyi Parti ile seçim işbirliği yapmayı, parti içinde bile birliği sağlayamadıkları ortada. Artık üç merkezli bir CHP'yle nereye gidilir bilinmez. (…)” 

Yerli motorlu VURAN'lar göreve başlıyor
Gündem

Yerli motorlu VURAN'lar göreve başlıyor

Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor.
Alevilik bahanesiyle İslâm karşıtlığı
Gündem

Alevilik bahanesiyle İslâm karşıtlığı

Müslüman Anadolu Alevilerinin hassasiyetlerini yok etmek ve ‘Ali’siz Alevilik’ fitnesini yaymaya çalışan ateist oluşumlar dün bir kez daha s..
Küresel ekonomideki kriz yüzünden ünlü dev markalar iflas etti! Karamsarlık, işten çıkarma dalgası devam edecek
Ekonomi

Küresel ekonomideki kriz yüzünden ünlü dev markalar iflas etti! Karamsarlık, işten çıkarma dalgası devam edecek

ABD'de faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olan First Republic Bank'ın JPMorgan Chase Bank'tan..
Elon Musk'ın Türkiye kararı sessiz sedasız ortaya çıktı! Maalesef kötü haber

Elon Musk'ın Türkiye kararı sessiz sedasız ortaya çıktı! Maalesef kötü haber
Teknolojinin böylesi! Artık kış lastiğine ihtiyaç kalmayacak! Hyundai o ihtiyacı ortadan kaldırıyor!
Otomotiv

Teknolojinin böylesi! Artık kış lastiğine ihtiyaç kalmayacak! Hyundai o ihtiyacı ortadan kaldırıyor!

Hyundai, kış aylarında sürücülerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan kış lastiği ve kar zinciri ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefl..
Arda Turan'ı çıldırtan tezahürat! Kendi taraftarını tehdit etti: Sizinle görüşeceğiz

Arda Turan'ı çıldırtan tezahürat! Kendi taraftarını tehdit etti: Sizinle görüşeceğiz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23