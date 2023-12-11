2023-12-11 16:24:59 İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay
Türkiye'nin siyasi gündeminde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki yeni bürosu ve bu büronun parti içindeki rolü büyük ilgi çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi, CHP içindeki 'hesaplaşmanın' hala devam ettiğine işaret ediyor ve birçok siyasetçinin ziyaretleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, partinin mevcut liderleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi stratejileri ve parti içi dinamikleri de tartışmaların odağında yer alıyor. Konuya ilişkin Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’den de dikkat çeken bir yazı geldi. Övür, tecrübeli bir CHP'linin “Ekrem Bey'in CHP ile işi bitti. Kazanırsa kendisini CHP'nin üstünde bir yere koyacak. Hedefi partiler ve CHP üstü bir siyasi aktör olmak” iddiasını aktardığı köşesinde özetle şunları kaydetti: