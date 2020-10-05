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Siyaset
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İmamoğlu ile birlikte hizmet bitti, slogan geldi!

2020-10-05 23:25:44
İmamoğlu ile birlikte hizmet bitti, slogan geldi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte İstanbul'da her yer slogana döndü.

#1
Foto - Belediye ve İstanbul halkı arasında köprü vazifesini gören geçitler, panolar, bilboardlar yapılan hizmetlerin yerine sloganlarla donatılıyor.

Belediye ve İstanbul halkı arasında köprü vazifesini gören geçitler, panolar, bilboardlar yapılan hizmetlerin yerine sloganlarla donatılıyor.

#2
Foto - Trafikte, caddede, duraklarda ya CHP'nin sloganları ya da etkinlik günleriyle ilgili yazılar bulunuyor.

Trafikte, caddede, duraklarda ya CHP'nin sloganları ya da etkinlik günleriyle ilgili yazılar bulunuyor.

#3
Foto - İstanbul'da, 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun yeni sloganlarının reklamı yapılıyor.

İstanbul'da, 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun yeni sloganlarının reklamı yapılıyor.

#4
Foto - Sloganın yanı sıra belediye afişlerinde çeşitli etkinlik ve anma yazıları da yer alıyor.

Sloganın yanı sıra belediye afişlerinde çeşitli etkinlik ve anma yazıları da yer alıyor.

#5
Foto - İşte onlardan bazıları...

İşte onlardan bazıları...

#6
Foto - İşte onlardan bazıları...

İşte onlardan bazıları...

#7
Foto - Anma, slogan ve etkinlik...

Anma, slogan ve etkinlik...

#8
Foto - CHP'li İstanbul

CHP'li İstanbul

#9
Foto - Ve tabi ki propagandaları da bilboardlarda yerini alıyor...

Ve tabi ki propagandaları da bilboardlarda yerini alıyor...

#10
Foto - CHP'li İstanbul

CHP'li İstanbul

#11
Foto - Peki AK Parti döneminde meler yapılmıştı?

Peki AK Parti döneminde meler yapılmıştı?

#12
Foto - Dev projeler, metro açılışları, iki yakayı birbirine bağlayan Marmaray, İstanbul'un 3'ncü incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

Dev projeler, metro açılışları, iki yakayı birbirine bağlayan Marmaray, İstanbul'un 3'ncü incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

#13
Foto - İşte İstanbul için çalışan AK Parti'nin hizmet afişleri...

İşte İstanbul için çalışan AK Parti'nin hizmet afişleri...

#14
Foto - İşte İstanbul için çalışan AK Parti'nin hizmet afişleri...

İşte İstanbul için çalışan AK Parti'nin hizmet afişleri...

#15
Foto - AK Partili İstanbul...

AK Partili İstanbul...

#16
Foto - AK Partili İstanbul...

AK Partili İstanbul...

#17
Foto - AK Partili İstanbul...

AK Partili İstanbul...

#18
Foto - AK Partili İstanbul...

AK Partili İstanbul...

#19
Foto - AK Partili İstanbul...

AK Partili İstanbul...

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