2020-10-05 23:25:44 İmamoğlu ile birlikte hizmet bitti, slogan geldi!
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte İstanbul'da her yer slogana döndü.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte İstanbul'da her yer slogana döndü.
Belediye ve İstanbul halkı arasında köprü vazifesini gören geçitler, panolar, bilboardlar yapılan hizmetlerin yerine sloganlarla donatılıyor.
Trafikte, caddede, duraklarda ya CHP'nin sloganları ya da etkinlik günleriyle ilgili yazılar bulunuyor.
İstanbul'da, 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun yeni sloganlarının reklamı yapılıyor.
Sloganın yanı sıra belediye afişlerinde çeşitli etkinlik ve anma yazıları da yer alıyor.
İşte onlardan bazıları...
İşte onlardan bazıları...
Anma, slogan ve etkinlik...
CHP'li İstanbul
Ve tabi ki propagandaları da bilboardlarda yerini alıyor...
CHP'li İstanbul
Peki AK Parti döneminde meler yapılmıştı?
Dev projeler, metro açılışları, iki yakayı birbirine bağlayan Marmaray, İstanbul'un 3'ncü incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
İşte İstanbul için çalışan AK Parti'nin hizmet afişleri...
İşte İstanbul için çalışan AK Parti'nin hizmet afişleri...
AK Partili İstanbul...
AK Partili İstanbul...
AK Partili İstanbul...
AK Partili İstanbul...
AK Partili İstanbul...
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