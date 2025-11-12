Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: İmamoğlu iddianamesinden çok ünlü iş adamları da çıktı: 20 milyon dolara anlaştık
Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden başlayan iddianamede, Türkiye’nin en ünlü iş adamlarının isimleri de geçiyor. İddianameye göre Torunlar, Artaş, Le Meridien ve diğer bazı firmalardan milyonlarca dolarlık “ruhsat ve proje onayı” istenmiş. Yakup Öner’in ifadeleri, bu iş insanlarının bazı ödemeleri yaptığını ve rüşvet iddialarının ayrıntılarını ortaya koyuyor.