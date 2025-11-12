İmamoğlu iddianamesinden çok ünlü iş adamları da çıktı: 20 milyon dolara anlaştık

Yakup Öner savcılık ifadesinde İstanbul'un en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Torunlar'ın sahibi Mehmet Torunlar'dan ruhsat onayı için 10 milyon dolar talep edildiğini Mehmet Torunlar'ın buna karşılık "Siz deli misiniz! Kafayı mı yediniz hukuki hakkım olanı almak için böyle bir para vermem" dediğini daha sonra bir kez 80 milyon TL bir kez de 250 milyon TL olarak iki ayrı ödeme yaparak bağış yaptığını ve ruhsatın alındığını beyan ediyor. Yine Yakup Öner ifadesinde Türkiye'nin ünlü iş adamlarından biri olan Artaş Holding ve Avrupakent GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın Vadi İstanbul yol planlama onayı, Profilo AVM ve İstanbul'un farklı yerlerindeki projeleri için sisteme 1 milyon dolar vermesini istediklerini Çetinsaya’nın da kız yurdu yapımı için bunu kabul ettiği ve ekstra 500 bin dolar nakit ödeme yaptığını aktarıyor. İş insanı Süleyman Çetinsaya'nın adı da iddianamede şüpheli olarak geçiyor. "Süleyman Çetinsaya'nın rüşvet verme fiiline uyan TCK 252/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiği anlaşılmıştır" denildi.