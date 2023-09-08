İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

İmamoğlu, yağışın özellikle İstanbul'un su havzası bölgelerinde yoğunlaştığını bunun İstanbul için iyi bir haber olduğunu belirttiği açıklamasında "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı. FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİLER Selin vurduğu İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi'nde (MASKO), selin faturası ağır oldu. Mobilya kentindeki mağaza sahipleri 5 ila 10 milyon TL arasında kayıp yaşarken, çoğunluk yardımın geç geldiğini ifade etti.