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İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

2023-09-08 08:06:54
İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

#1
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

İBB yönetiminin gerek Meteoroloji'nin gerekse İstanbul Valiliğinin günlerdir yaptığı uyarılara rağmen yağmur mazgallarında gerekli tedbirleri almaması yoğun eleştiri aldı.

#2
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

İBB ekiplerinin ihbarlara zamanında müdahalede geç kalması ve kendi sorumluluğunun yükünü ilçe belediyelerine bırakması da vatandaşların tepkisine sebep oldu.

#3
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, taşkınları görmezden geldi.

#4
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

İmamoğlu, yağışın özellikle İstanbul'un su havzası bölgelerinde yoğunlaştığını bunun İstanbul için iyi bir haber olduğunu belirttiği açıklamasında "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı. FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİLER Selin vurduğu İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi'nde (MASKO), selin faturası ağır oldu. Mobilya kentindeki mağaza sahipleri 5 ila 10 milyon TL arasında kayıp yaşarken, çoğunluk yardımın geç geldiğini ifade etti.

#5
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

Selde mağduriyet yaşayan esnaflardan bir kişi, uzak olmasına rağmen bölgeye ilk olarak Tuzla Belediyesi'nin destek gönderdiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise yalnızca fotoğraf çektirip geri döndüğünü aktardı.

#6
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

Mağaza sahibi şu ifadeleri kullandı: "İSKİ'yi aradık, gelemeyiz dediler. Herkes gelemeyiz dedi. İlk önce Tuzla Belediyesi'nden geldiler. Sultangazi Belediyesi'nden geldiler. İBB yeni yeni geliyor. Buraya geldiler resim çekilip gittiler."

#7
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

İşletme sahiplerinden Emre Karcı ise "Bodrumlar su dolu hiçbir gelen giden yok. Site yönetiminde gelen zaten bir şey yok da belediyeden de bir Allah'ın kulu yok. İtfaiye geldi geri gitti.

#8
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

Çok büyük sıkıntılar var burada. Acil ekip gelmesi lazım. Sadece bodrum değil ana girişlerimiz de su dolu. Zararımız parayla ölçülecek değil. Bunların yeniden yapılması 5-6 ay iş gücü kaybı demek.

#9
Foto - İmamoğlu afet bölgesine geldi bildiği o işi yaptı ve gitti

Ürünler hep ihraç ürünleri. Devlete katkı sağladığımız ürünler. Öyle bir değer biçemiyoruz. Bir an önce buraya destek lazım" dedi.

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