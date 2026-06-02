SON DAKİKA
İmam, öğretmen, polis... Emekli ve memur zammında yeni rakamlar şaşırttı!
Emekli, memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memurun gözü gelecek cuma günü açıklanacak enflasyon oranında

SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? 5 aylık enflasyon tahminleri belli oldu. Emekli zammı ve memur zammı için yeni tahmin…

EMEKLİ VE MEMURUN 4 AYLIK ZAMMI SSK, Bağkur emeklisi temmuz ayında alacağı zam oranını şimdiden hesaplamaya başladı. Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2, 96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 oldu. Buna göre emekliye yansıtılacak zam oranı şimdiden yüzde 14,64'e ulaştı. Memur ve memur emeklisini için ise ortaya çıkan kümülatif zam farkı yüzde 10,51 oldu. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı olan 20.000 lira alan kişinin emeklisi 22.928 TL olacak. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNİ Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

Mayıs ayı tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 5 aylık toplam enflasyon tablosu şöyle gerçekleşecek: Toplam enflasyon: ,53 5 aylık enflasyon farkı: %4,98 Toplu sözleşme zammı: %7 Kümülatif zam: ,33

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİN GÖRE MAAŞ ZAM TABLOSU Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkarırken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı. Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağkur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI 6 Aylık Enflasyon: 18.58 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83 Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7 Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

MEMUR MAAŞI İÇİN YENİ HESAP Öte yandan milyonlarca memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. İşte meslek meslek yeni hesap…

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞ HESABI Memur (üniv. mez.) 9/1 Mevcut: 64.397 TL ,51: 71.167 TL ,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4 Mevcut: 94.384 TL ,51: 104.305 TL ,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4 Mevcut: 96.211 TL ,51: 106.324 TL ,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut: 66.870 TL ,51: 73.899 TL ,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4 Mevcut: 76.653 TL ,51: 84.711 TL ,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4 Mevcut: 81.219 TL ,51: 89.756 TL ,23: 92.779 TL

Uzman doktor 1/4 Mevcut: 150.426 TL ,51: 166.234 TL ,23: 171.829 TL

Öğretmen 1/4 Mevcut: 73.368 TL ,51: 81.079 TL ,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut: 90.568 TL ,51: 100.088 TL ,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1 Mevcut: 81.617 TL ,51: 90.196 TL ,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1 Mevcut: 89.214 TL ,51: 98.592 TL ,23: 101.924 TL

Avukat Mevcut: 90.000 TL ,51: 99.459 TL ,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1 Mevcut: 74.770 TL ,51: 82.628 TL ,23: 85.407 TL

Profesör 1/4 Mevcut: 135.089 TL ,51: 149.289 TL ,23: 154.313 TL

Yorumlar

Ahmet kililioglu

Memur emeklisi seyyanen zammı bekliyor.
