İmam, öğretmen, polis... Emekli ve memur zammında yeni rakamlar şaşırttı!

EMEKLİ VE MEMURUN 4 AYLIK ZAMMI SSK, Bağkur emeklisi temmuz ayında alacağı zam oranını şimdiden hesaplamaya başladı. Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2, 96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 oldu. Buna göre emekliye yansıtılacak zam oranı şimdiden yüzde 14,64'e ulaştı. Memur ve memur emeklisini için ise ortaya çıkan kümülatif zam farkı yüzde 10,51 oldu. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı olan 20.000 lira alan kişinin emeklisi 22.928 TL olacak. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.