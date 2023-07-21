2023-07-21 18:37:22 İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2023 YKS'de büyük başarıya imza attı.
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Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2023 YKS'de büyük başarıya imza attı.
Mezunlardan 14'ü ilk 10000'e, 6'sı eşit ağırlıkta ilk 1000'e, 6'sı dil bölümünde ilk 1000'e, 12'si sözelde ilk 1000'e girmeyi başardı.
İşte dereceye giren okul mezunları...
İşte dereceye giren okul mezunları...
İşte dereceye giren okul mezunları...
İşte dereceye giren okul mezunları...
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