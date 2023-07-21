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İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

2023-07-21 18:37:22
İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2023 YKS'de büyük başarıya imza attı.

#1
Foto - İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

Mezunlardan 14'ü ilk 10000'e, 6'sı eşit ağırlıkta ilk 1000'e, 6'sı dil bölümünde ilk 1000'e, 12'si sözelde ilk 1000'e girmeyi başardı.

#2
Foto - İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

İşte dereceye giren okul mezunları...

#3
Foto - İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

İşte dereceye giren okul mezunları...

#4
Foto - İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

İşte dereceye giren okul mezunları...

#5
Foto - İmam Hatip mezunlarının gururlandıran YKS başarısı!

İşte dereceye giren okul mezunları...

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