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Gıda
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İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

2023-08-02 13:57:15
İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

Bağışıklık sistemi herhangi bir enfeksiyon, yaralanma ya da tahribat durumunda savunma mekanizmasına geçerek ani bir tepkime yaşar. Bu tepkime ise iltihaplanma olarak tanımlanır. Şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi belirtiler gösteren iltihaplanma, türüne göre kısa veya uzun süreli olabiliyor. Tıbbi tedavisi mümkün olan iltihaplanmayı kalıcı olarak vücuttan atmanın yolu ise doğal besinlerden geçiyor. İşte, vücudu tüm toksinlerden arındıran o besinler...

#1
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

İnsan vücudu aldığı enfeksiyon, yaralanma veya tahribat darbeleri sonrasında tepkimeye geçerek iltihap üretiyor. Basit bir rahatsızlık olarak görülen iltihap ise doğru tedavi uygulanmadığı ve gerekli besinler tüketilmediğinde birçok ciddi hastalığa neden oluyor. Vücudu iltihaptan arındıran o besinler ise aslında hepimizin altında olan kaynaklar. İşte, iltihaplara karşı koruma duvarı ören besinler...

#2
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

BALIKLAR Omega-3 bakımından zengin olan somon, ton balığı, sardalya ve hamsi iltihaptan kaynaklı eklem şişmesi ve ağrıyı minimum seviyeye indirir.

#3
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

KURUYEMİŞ VE TOHUM TÜRLERİ Yüksek oranda lif, kalsiyum, magnezyum ve E vitamini içeren ceviz, antep fıstığı, badem ve keten tohumu iltihaba karşı vücudu kale gibi sağlam tutar.

#4
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

ORMAN MEYVELERİ Söz konusu iltihapsa akla ilk gelen çözümlerden biri de kırmızı ve koyu renkli meyvelerdir. İltihaplara karşı mücadelenin olmazsa olmazları arasında yaban mersini, kiraz, kızılcık, ahududu ve çilek yer alıyor.

#5
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

FASULYE ÇEŞİTLERİ Protein kaynağı olarak bilinen barbunya ve fasulye türleri; lif, folik asit, magnezyum, demir ve çinko bakımından oldukça zengindir. Bu besinler kas sağlığını iyileştirmede de oldukça etkilidir.

#6
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

YAĞLAR Doğal yağlar iltihap sökücü etki göstererek kıkırdak hasarı ve iltihaplanmayı önler. Balık yemeyenler için balık yağı doğru bir alternatif olabilir. Bunun yanı sıra zeytinyağı gibi tüm doğal yağlar da aynı etkiye sahiptir.

#7
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

SARIMSAK VE ZENCEFİL Enflamatuar molekülleri baskılama yeteneği olan sarımsak ve zencefil ölçülü kullanımda iltihabı tedavi eder.

#8
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

ZERDEÇAL Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin isimli bileşik sayesinde güçlü anti-iltihap özelliği taşır. Kurkumin, çeşit çeşit enzim ve molekülleri hedef seçerek iltihaplanma yollarını baskılamaktadır. Karabiberle birlikte tüketildiğinde kurkumin emilimi arttığı için bu şekilde kullanımı önerilmektedir.

#9
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

BAHARAT ÇEŞİTLERİ Biberiye, kekik ve zencefil gibi baharat türlerinin de anti iltihap özelliği vardır.

#10
Foto - İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

YEŞİL YAPRAKLILAR Folat, C ve E vitamini, beta-karoten gibi antioksidan ve lifler bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar ve fitokimyasallar sayesinde inflamasyonu azaltarak hücrelerde oluşacak hasarı önler.

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