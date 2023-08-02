İltihabı süpürge gibi çekiyor! Bir lokması yeterli…

Bağışıklık sistemi herhangi bir enfeksiyon, yaralanma ya da tahribat durumunda savunma mekanizmasına geçerek ani bir tepkime yaşar. Bu tepkime ise iltihaplanma olarak tanımlanır. Şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi belirtiler gösteren iltihaplanma, türüne göre kısa veya uzun süreli olabiliyor. Tıbbi tedavisi mümkün olan iltihaplanmayı kalıcı olarak vücuttan atmanın yolu ise doğal besinlerden geçiyor. İşte, vücudu tüm toksinlerden arındıran o besinler...