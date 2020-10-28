İlk kez görüntülendi! Türkiye'nin 'Gizli silahı' Azerbaycan'da

KARGU KARGU asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve “İHA Şarj İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır. IDEF- 19 özel haberimizde “Defence Turk’un edindiği bilgilere göre STM Kargu Vurucu İHA’nın adı açıklanmayan bir ülkeye ihracatında son aşamaya geldiği ve birkaç ülke nezdinde ihraç maksatlı ilgi gördüğü belirtilmişti.”