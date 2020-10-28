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İlk kez görüntülendi! Türkiye'nin 'Gizli silahı' Azerbaycan'da

2020-10-28 16:58:42
İlk kez görüntülendi! Türkiye'nin 'Gizli silahı' Azerbaycan'da

Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan savaş devam ederken Ermenistan alçak saldırılarına devam ediyor.

#1
Foto - Son olarak Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Son olarak Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

#2
Foto - Dağlık Karabağ'daki savaş aralıksız sürerken bölgeden dengeleri değiştirecek bir haber geldi.

Dağlık Karabağ'daki savaş aralıksız sürerken bölgeden dengeleri değiştirecek bir haber geldi.

#3
Foto - Türkiye'nin daha önce Libya'da kullandığı silah ilk kez Azerbaycan'da görüntülendi.

Türkiye'nin daha önce Libya'da kullandığı silah ilk kez Azerbaycan'da görüntülendi.

#4
Foto - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen ve üretilen KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu / Kamikaze İHA, Azerbaycan’da görüntülendi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen ve üretilen KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu / Kamikaze İHA, Azerbaycan’da görüntülendi.

#5
Foto - “Divan-I Harp” adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre KARGU Kamikaze İHA, Azerbaycan Ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet KARGU Kamikaze İHA görülüyor. Görüntülenen adetler, KARGU-2’lerin sürü halinde operasyonel kullanımda olabileceği ihtimalini su yüzüne çıkardı.

“Divan-I Harp” adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre KARGU Kamikaze İHA, Azerbaycan Ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet KARGU Kamikaze İHA görülüyor. Görüntülenen adetler, KARGU-2’lerin sürü halinde operasyonel kullanımda olabileceği ihtimalini su yüzüne çıkardı.

#6
Foto - Böylece daha önce Libya’da da görüntülenen KARGU Kamikaze İHA’nın kullanıldığı coğrafyaya bir yenisi daha eklendi.

Böylece daha önce Libya’da da görüntülenen KARGU Kamikaze İHA’nın kullanıldığı coğrafyaya bir yenisi daha eklendi.

#7
Foto - KARGU KARGU asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve “İHA Şarj İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır. IDEF- 19 özel haberimizde “Defence Turk’un edindiği bilgilere göre STM Kargu Vurucu İHA’nın adı açıklanmayan bir ülkeye ihracatında son aşamaya geldiği ve birkaç ülke nezdinde ihraç maksatlı ilgi gördüğü belirtilmişti.”

KARGU KARGU asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve “İHA Şarj İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır. IDEF- 19 özel haberimizde “Defence Turk’un edindiği bilgilere göre STM Kargu Vurucu İHA’nın adı açıklanmayan bir ülkeye ihracatında son aşamaya geldiği ve birkaç ülke nezdinde ihraç maksatlı ilgi gördüğü belirtilmişti.”

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