2020-12-03 13:00:29 İlk kez görüntülendi! Korona neden ağrı yapıyor
Bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarında görülen yorgunluk ve ağrının sebebini ilk kez ortaya koydu. ABD’de yer alan Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacılar MRI ve ultrason tekniklerini birleştirerek, geleneksel yöntemlerle tespit edilemeyen Covid-19'un sinir sisteminde yarattığı hasarı kanıtladı. Geliştirilen yeni teknolojinin doktorlara, hastaları için uygun tedavi yöntemini belirlemesini sağlayarak hayat kurtarabileceği belirtildi.