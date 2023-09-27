İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u mağlup edn Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor... Sezon başında birçok yıldız transfere imza atan sarı lacivertliler, bu sezon kupayı müzesine götürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transferler yapan Kanarya'da şok bir gerçek ortaya çıktı. Kartal'ın özellikle istediği ve performansından memnun olduğu yıldız oyuncu meğer Jorge Jesus reddetmiş. İşte o isim ve tüm detaylar...