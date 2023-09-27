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Spor
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İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

2023-09-27 13:17:06
İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u mağlup edn Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor... Sezon başında birçok yıldız transfere imza atan sarı lacivertliler, bu sezon kupayı müzesine götürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transferler yapan Kanarya'da şok bir gerçek ortaya çıktı. Kartal'ın özellikle istediği ve performansından memnun olduğu yıldız oyuncu meğer Jorge Jesus reddetmiş. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u mağlup edn Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor...

#2
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Sezon başında birçok yıldız transfere imza atan sarı lacivertliler, bu sezon kupayı müzesine götürmek istiyor.

#3
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transferler yapan Kanarya'da şok bir gerçek ortaya çıktı.

#4
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Kartal'ın özellikle istediği ve performansından memnun olduğu yıldız oyuncu meğer Jorge Jesus reddetmiş. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

TADIC GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı...

#6
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Takımın en etkili oyuncularından biri olan ve performansının yanı sıra lider karakteriyle de taraftarın gönlünü kazanan Sırp kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi.

#7
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Sabah'a göre; 34 yaşındaki futbolcunun, o dönemdeki teknik direktör Jorge Jesus'a önerildiği ancak onay çıkmadığı kaydedildi.

#8
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Transferde daha çok Brezilyalı ve Portekizli isimlere yönelen deneyimli hocanın, Tadic'i yaşı ve çabuk bir futbolcu olmadığını düşündüğü için reddettiği ifade edildi.

#9
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Bu sezon ise Tadic'i kaçırmayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusunun sergilediği futboldan oldukça mutlu...

#10
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Hücumun her noktasında görev alan deneyimli yıldız, Fenerbahçe'nin sisteminde kilit bir noktada yer alıyor.

#11
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

TADIC MUHTEŞEM BAŞLADI Tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli kariyerine muhteşem başladı. Avrupa'da ilk 5 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.

#12
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Tadic, ligin ilk haftasındaki Gaziantep mücadelesinde de Dzeko'ya servis yaptı.

#13
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Sırp futbolcunun performansı son dönemde tartışılıyor. Dusan Tadic, Alanyaspor karşısında ise belki de bu sezonki en dikkat çekici performansını sergiledi.

#14
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Deneyimli hücum oyuncusu, ligin ilk 4 haftasında maç başına ortalama 4 şut pasıyla bu alanda zirvede yer aldı.

#15
Foto - İlk kez açıklandı: Fenerbahçe'de olay gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus yıldız oyuncuyu istememiş...

Yıldız futbolcu yeniden çıkışa geçmek için kolları sıvadı. Tadic'in özel çalışmalar yaptığı belirtildi.

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