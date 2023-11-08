İlk fotoğraflar paylaşıldı! Bu kareleri Euclid Teleskobu çekti

Görsellerden biri, 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki 1000 galaksinin grup fotoğrafının arka planında milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki 100 bin galaksiyi içeriyor. Bilim insanları, 4 ay önce teleskoptan Dünya'ya gönderilen fotoğraflara kıyasla, daha önce alınan görüntülerde, söz konusu galaksilerin seçilemeyecek kadar soluk çıktığını ifade etti. Bir diğer fotoğraf ise Hubble Uzay Teleskobu ile merkezi gözlemlenen ve Samanyolu'na göreceli olarak yakın konumdaki bir başka galaksinin yıldız dizilimini gözler önüne seriyor.