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Sağlık
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İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

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İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Biri esneyince neden esneriz sorusu cevabını buluyor...

#1
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Toplu bir taşımada, toplantıda veya evde otururken yanınızdaki birinin esnediğini gördüğünüz an aniden kendinizin de esnediğini fark ettiniz mi? Çoğu zaman basit bir tesadüf gibi görünen bu durumun arkasında aslında beynimizin şaşırtıcı bir mekanizması yatıyor.

#2
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Psikoloji bilimi, başkasının esnemesini gördükten saniyeler sonra gelen bu tepkiyi "davranışsal bulaşma" olarak tanımlıyor.

#3
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Davranışsal bulaşma; bir başkasında gözlemlediğimiz bir eylemin, beynimiz tarafından otomatik olarak işlenip taklit edilmesi durumudur.

#4
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Üstelik bu durum sadece esnemeyle sınırlı değil; kahkaha atmak, biri kollarını kavuşturduğunda farkında olmadan aynısını yapmak veya sessiz bir ortamda ses tonunu düşürmek de bu refleksin parçaları arasında yer alıyor.

#5
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Esneme eylemi; birini esnerken gördüğümüzde, duyduğumuzda hatta sadece esneyen birini hayal ettiğimizde bile tetiklenebiliyor.

#6
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Tamamen iradesiz gelişse de beyin çevredeki sosyal sinyalleri kesintisiz bir şekilde taramaya devam ediyor.

#7
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Uzmanlar, bulaşıcı esnemenin sosyal duyarlılık ve empati yeteneğiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor.

#8
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Ancak bir başkası esnediğinde esnememek sanıldığı gibi "empatisiz" olunduğu anlamına gelmiyor. Bu tepki; o anki dikkat seviyenize, yorgunluk durumunuza ve karşınızdaki kişiyle olan bağınıza göre değişiklik gösteriyor. Özellikle vücudun zaten yorgun olduğu, uykusuzluk çekildiği veya enerjinin düştüğü anlarda beyin bu görsel uyaranı bir "tetikleyici" olarak kullanıyor.

#9
Foto - İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Özetle; başkasının esnemesiyle esnemek basit bir taklit değil, insan zihninin çevresiyle ne kadar derin bir bağ kurduğunun en somut kanıtlarından biridir

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