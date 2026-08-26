İlginç detay: Biri esneyince neden esneriz? Psikoloji açıkladı: Meğer beynimiz...

Ancak bir başkası esnediğinde esnememek sanıldığı gibi "empatisiz" olunduğu anlamına gelmiyor. Bu tepki; o anki dikkat seviyenize, yorgunluk durumunuza ve karşınızdaki kişiyle olan bağınıza göre değişiklik gösteriyor. Özellikle vücudun zaten yorgun olduğu, uykusuzluk çekildiği veya enerjinin düştüğü anlarda beyin bu görsel uyaranı bir "tetikleyici" olarak kullanıyor.