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Yaşam
12
İlginç bilgiler! Stresi ortadan kaldırıyor

2020-11-01 13:54:17
İlginç bilgiler! Stresi ortadan kaldırıyor

1. Esnemek bedeninizi ve beyninizi sakinleştirmeye yardımcı olur ve stresi ortadan kaldırabilir.

#1
Foto - 2. Su aygırlarının sütü pembe renktedir.

2. Su aygırlarının sütü pembe renktedir.

#2
Foto - 3. Mavi balinalar denizin en büyük canlısıdır. Kendisi büyük olduğu gibi kalbi de çok fazla büyüktür. O kadar büyüktür ki damarlarının içerisinde bir insan rahatça yüzebilir.

3. Mavi balinalar denizin en büyük canlısıdır. Kendisi büyük olduğu gibi kalbi de çok fazla büyüktür. O kadar büyüktür ki damarlarının içerisinde bir insan rahatça yüzebilir.

#3
Foto - 4. Kum taneleri mikroskopla bakıldığın resimdeki gibi gözükür. Gerçekten de çok ilginç değil mi?

4. Kum taneleri mikroskopla bakıldığın resimdeki gibi gözükür. Gerçekten de çok ilginç değil mi?

#4
Foto - 5. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan bal, güneş görmeyen bir yerde saklanırsa asla bozulmaz.

5. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan bal, güneş görmeyen bir yerde saklanırsa asla bozulmaz.

#5
Foto - 6. Denizin tuhaf canlılarından birisi olan ahtapotların diğer canlılara göre 3 tane kalbi vardır.

6. Denizin tuhaf canlılarından birisi olan ahtapotların diğer canlılara göre 3 tane kalbi vardır.

#6
Foto - 7. Soğan doğrarken sakız çiğnemek, gözlerinizin yaşarmasını engeller bu işlem bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

7. Soğan doğrarken sakız çiğnemek, gözlerinizin yaşarmasını engeller bu işlem bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

#7
Foto - 8. Bozuk paraların tuhaf kokusu vücudumuzun yağlarının bakır veya demir ile etkileşime geçmesi sonucu oluşur.

8. Bozuk paraların tuhaf kokusu vücudumuzun yağlarının bakır veya demir ile etkileşime geçmesi sonucu oluşur.

#8
Foto - 9. İnsanın ve muzun DNA'sı %50 oranında benzemektedir.

9. İnsanın ve muzun DNA'sı %50 oranında benzemektedir.

#9
Foto - 10. Uyurken horlarsanız rüya görmezsiniz.

10. Uyurken horlarsanız rüya görmezsiniz.

#10
Foto - 11. Bir salyangoz üç yıl boyunca hiç uyanmadan uyuyabilir ve ortalama olarak ömrü 15 yıldır.

11. Bir salyangoz üç yıl boyunca hiç uyanmadan uyuyabilir ve ortalama olarak ömrü 15 yıldır.

#11
Foto - 12. İnternet en hızlı yayılan iletişim aracıdır. Televizyon yayınları 13, radyo yayınları 38 yılda 50 milyon izleyici ve dinleyiciye ulaşırken internetin 50 milyon kişiye ulaşması sadece 4 yıl sürmüştür.

12. İnternet en hızlı yayılan iletişim aracıdır. Televizyon yayınları 13, radyo yayınları 38 yılda 50 milyon izleyici ve dinleyiciye ulaşırken internetin 50 milyon kişiye ulaşması sadece 4 yıl sürmüştür.

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