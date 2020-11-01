2020-11-01 13:54:17 İlginç bilgiler! Stresi ortadan kaldırıyor
1. Esnemek bedeninizi ve beyninizi sakinleştirmeye yardımcı olur ve stresi ortadan kaldırabilir.
Farideh Sultan Mohammadi “Aylarca veya yıllarca yaşayabiliriz” deyip açıkladı: Koronavirüsle ilgili ezber bozan açıklamalar
1. Esnemek bedeninizi ve beyninizi sakinleştirmeye yardımcı olur ve stresi ortadan kaldırabilir.
2. Su aygırlarının sütü pembe renktedir.
3. Mavi balinalar denizin en büyük canlısıdır. Kendisi büyük olduğu gibi kalbi de çok fazla büyüktür. O kadar büyüktür ki damarlarının içerisinde bir insan rahatça yüzebilir.
4. Kum taneleri mikroskopla bakıldığın resimdeki gibi gözükür. Gerçekten de çok ilginç değil mi?
5. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan bal, güneş görmeyen bir yerde saklanırsa asla bozulmaz.
6. Denizin tuhaf canlılarından birisi olan ahtapotların diğer canlılara göre 3 tane kalbi vardır.
7. Soğan doğrarken sakız çiğnemek, gözlerinizin yaşarmasını engeller bu işlem bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
8. Bozuk paraların tuhaf kokusu vücudumuzun yağlarının bakır veya demir ile etkileşime geçmesi sonucu oluşur.
9. İnsanın ve muzun DNA'sı %50 oranında benzemektedir.
10. Uyurken horlarsanız rüya görmezsiniz.
11. Bir salyangoz üç yıl boyunca hiç uyanmadan uyuyabilir ve ortalama olarak ömrü 15 yıldır.
12. İnternet en hızlı yayılan iletişim aracıdır. Televizyon yayınları 13, radyo yayınları 38 yılda 50 milyon izleyici ve dinleyiciye ulaşırken internetin 50 milyon kişiye ulaşması sadece 4 yıl sürmüştür.
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