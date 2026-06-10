Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti.
Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sında aralarında milletvekillerinin de yer aldığı isimlerin ihraçları görüşüldü.
İşte parti üyelikleri askıya alınan ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen isimler:
Enser Aytekin
Ali Mahir Başarır,
Gökhan Günaydın
Nurhayat Altaca
Özgür Karabat
Umut Akdoğan
Veli Ağbaba
Turan Taşkın Özer
Burhanettin Bulut
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