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Asya borsaları gerilerken petrol damga vurdu: Fiyatları daha da tırmanışa geçti ve birçok ülkeyi salladı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim 4 bin 248 litre ele geçirildi Toğrağa gömdüler jandarma buldu çıkardı Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi 20 yaşındaki süper star Can'da yollar uzun: Bild son durumu belirtti Oktay Kaynarca'nın eski mesleği şaşırttı! Duyunca çok şaşıracaksınız!
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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sında aralarında milletvekillerinin de yer aldığı isimlerin ihraçları görüşüldü.

#2
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

İşte parti üyelikleri askıya alınan ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen isimler:

#3
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Enser Aytekin

#4
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Ali Mahir Başarır,

#5
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Gökhan Günaydın

#6
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Nurhayat Altaca

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Özgür Karabat

#8
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Umut Akdoğan

#9
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Veli Ağbaba

#10
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Turan Taşkın Özer

#11
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim

Burhanettin Bulut

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