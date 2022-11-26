İlçenin alternatif gelir kaynağı olacak

Bu yıl hasadın büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Aydın, Dodurga Beyi ayvasının hafif ekşi tadı, sulu yapısı ve yumuşak kıvamıyla öne çıktığını vurguladı. Dodurga Bey ayvasını dünyaya tanıtmak istediklerinin altını çizen Aydın, "Hem üretimimizi artırmak hem de ürünümüzü dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın önünü açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dodurga Beyi ayvası adıyla iç ve dış pazara pazarlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ürünü hasat döneminde sağlıklı şekilde saklayıp pazara ulaştırmak için soğuk hava deposuna ihtiyacımız var. Bu depoyu ilçemize kazandırdığımızda, birkaç ay muhafaza ederek iç piyasaya sürmek şartıyla halkımızın ekonomik kalkınmasını sağlayacağız." dedi.