Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

Yalçıntaş, grubun bir diğer stratejik yatırımı olan İsdemir ve Romanya tesislerindeki üretime de değindi. İsdemir'de kurulan yeni vakumlama tesisi sayesinde çelikteki azot miktarının temizlendiğini ve karbon oranının düşürülerek çeliğin daha vasıflı hale getirildiğini belirten Yalçıntaş, üretilen çeliğin Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağını kaydetti. Yalçıntaş, şöyle konuştu: "Daha sonra bu vasıflı çeliği Romanya'daki tesisimize gönderiyoruz. Romanya'daki tesisimizde bu vasıflı çelikten biz elektrik sacı imal ediyoruz. Elektrik sacından kastettiğimi, bugün tüm elektrikli arabalarda kullanılan elektrik motorlarında, jeneratörlerde, transformatörlerde kullanılan özel bir çelik bu. Şimdi Romanya'daki tesisimize yeni bir yatırım yapıyoruz. Bu çeliğin kalınlığını 0,1 milimetreye kadar indireceğiz. Bu çeliği 0,1 milimetreye kadar indirdiğimizde, Türkiye, dünyada bu vasıfta, kalitede ve incelikte çeliği üretebilen 5-6 ülkeden biri olacak."