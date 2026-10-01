Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

Yalçıntaş, OYAK'ın doğrudan savunma sanayisi yatırımları yerine stratejileri doğrultusunda hem sivil hem de savunma alanında kullanılabilen "çift kullanımlı teknolojilere" odaklandığını ifade etti. Çift kullanımlı teknolojilerin ilk örneği olarak özel nitelikli çeliği gösteren Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Gerek Ereğli'de ürettiğimiz çelikler gerekse Manisa'da Miilux OY tesislerinde ürettiğimiz çelikler milli uçak gemimizde, milli denizaltımızda, ALTAY tankında ve diğer kara araçlarında kullanılıyor. Ama aynı şekilde bu üstün vasıflı çelikleri madencilik gibi veya elektrik motorlar ve araçlar gibi sivil alanlarda da kullanabiliyoruz." Çift kullanımlı teknolojiler kapsamındaki bir diğer yeni yatırımlarının otonom kara araçları olduğunu açıklayan Yalçıntaş, bu araçların lojistikten tarıma kadar sivil sektörlerde kullanılabildiği gibi savunma sanayisinde de önemli görevler üstlendiğini aktardı. Önümüzdeki aylarda yüksek teknoloji odaklı yeni hamlelerin geleceğini duyuran Yalçıntaş, "Bu çift kullanımlı teknolojiyle savunma alanında, özellikle yüksek teknoloji alanında planladığımız bir iki tane yatırımımız var. Türkiye'de olmayan, Türkiye'ye getireceğimiz teknolojiler. İnşallah bunları da zamanı geldiğinde, şimdi nasıl yaptıklarımızı paylaşıyoruz, o zaman da bunları yapmış olacağız ve sizlerle de yaptık diyerek paylaşacağız." diye konuştu.