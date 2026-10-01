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Teknoloji-Bilişim
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Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

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Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Milli Denizaltı Projesi açısından kritik öneme sahip bir ürünün Türkiye’de üretildiğini açıkladı. Yalçıntaş, söz konusu ürünün Batılı ülkelerden tedarik edilmesinin oldukça zor olduğunu belirtti.

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Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) için ürettikleri çok dayanıklı ve özellikleri olan "HY-100" çeliğinin, Türk denizaltılarının daha derine inmesine imkan sağlayacağını belirtti. TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

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Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

OYAK da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te geliştirdiği milli teknoloji çözümleriyle yerini aldı. Festival kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, TEKNOFEST organizasyonunu OYAK olarak önemsediklerini ifade etti. Festival alanında bir tarafta kamu kurumları ile savunma ve teknoloji şirketlerinin yenilikçi ürünlerini sergilediğini, diğer tarafta ise gençlerin geliştirdikleri projelerle yarıştığını belirten Yalçıntaş, kurumların imkanları ile gençliğin potansiyelini buluşturan bu yapının Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en büyük itici güç olduğunu söyledi.

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Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

Festivaldeki yoğun genç katılımına dikkati çeken Yalçıntaş, şöyle konuştu: "Gelenlere baktığınız zaman görüyorsunuz ki buradaki kalabalığın aşağı yukarı yüzde 90'ı 25 yaş altı. 25 yaş üstü bizleriz. Buraya gelen genç arkadaşlar birincisi ne yapabileceklerini görüyorlar, belli bir vizyona sahip oluyorlar ve gurur duyuyorlar. Bu ülkenin yaptıklarıyla gurur duyuyorlar. İkincisi ise bu yapılan yarışmalarda genç beyinler daha genç yaşlardan, üniversitelerden, hatta liselerden teknoloji üretmeye başlıyorlar. İşte TEKNOFEST bunu oluşturdu."

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Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

OYAK'ın 30 ülkede faaliyet gösteren 189 şirketiyle teknoloji ekosisteminin bir parçası olmaya büyük özen gösterdiğini ifade eden Yalçıntaş, festival sayesinde bir yandan geliştirdikleri ürünleri ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıları ziyaretçilere aktardıklarını, diğer yandan ise festivali stratejik bir insan kaynakları havuzu olarak gördüklerini dile getirdi.

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Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

Murat Yalçıntaş, OYAK'ın teknoloji ve sanayi alanında Türkiye'ye sunduğu yerli ve milli katkılara dikkat çekerek, Sivas, Malatya ve Bingöl'den çıkarılan demir cevherinin Ereğli ve İskenderun'daki tesislerde işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü belirtti. Ereğli'deki tesislerde üretilen "HY-100" çeliğinin Milli Denizaltı Projesi'nde (MİLDEN) kullanıldığını vurgulayan Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı: "HY-100, çok dayanıklı ve özellikleri olan bir çelik. Bir denizaltının normalden daha da derinlere inmesini sağlıyor. Bu çeliği ithal etmek istediğinizde bu kalitede çeliği size vermiyorlar, daha düşük kalitede bir çeliği veriyorlar. Dolayısıyla denizaltınız arzu ettiğiniz derinliklere inemiyor. Ama bizim Ereğli'de ürettiğimiz bu çelik sayesinde milli denizaltılarımız, Türk denizaltıları arzu ettiği derinliklere inebilecek."

#6
Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

Yalçıntaş, grubun bir diğer stratejik yatırımı olan İsdemir ve Romanya tesislerindeki üretime de değindi. İsdemir'de kurulan yeni vakumlama tesisi sayesinde çelikteki azot miktarının temizlendiğini ve karbon oranının düşürülerek çeliğin daha vasıflı hale getirildiğini belirten Yalçıntaş, üretilen çeliğin Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağını kaydetti. Yalçıntaş, şöyle konuştu: "Daha sonra bu vasıflı çeliği Romanya'daki tesisimize gönderiyoruz. Romanya'daki tesisimizde bu vasıflı çelikten biz elektrik sacı imal ediyoruz. Elektrik sacından kastettiğimi, bugün tüm elektrikli arabalarda kullanılan elektrik motorlarında, jeneratörlerde, transformatörlerde kullanılan özel bir çelik bu. Şimdi Romanya'daki tesisimize yeni bir yatırım yapıyoruz. Bu çeliğin kalınlığını 0,1 milimetreye kadar indireceğiz. Bu çeliği 0,1 milimetreye kadar indirdiğimizde, Türkiye, dünyada bu vasıfta, kalitede ve incelikte çeliği üretebilen 5-6 ülkeden biri olacak."

#7
Foto - Savunmada dengeleri sarsacak gelişme: Türkiye milyon dolarlar verilip de alınamayan ürünü üretti

Yalçıntaş, OYAK'ın doğrudan savunma sanayisi yatırımları yerine stratejileri doğrultusunda hem sivil hem de savunma alanında kullanılabilen "çift kullanımlı teknolojilere" odaklandığını ifade etti. Çift kullanımlı teknolojilerin ilk örneği olarak özel nitelikli çeliği gösteren Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Gerek Ereğli'de ürettiğimiz çelikler gerekse Manisa'da Miilux OY tesislerinde ürettiğimiz çelikler milli uçak gemimizde, milli denizaltımızda, ALTAY tankında ve diğer kara araçlarında kullanılıyor. Ama aynı şekilde bu üstün vasıflı çelikleri madencilik gibi veya elektrik motorlar ve araçlar gibi sivil alanlarda da kullanabiliyoruz." Çift kullanımlı teknolojiler kapsamındaki bir diğer yeni yatırımlarının otonom kara araçları olduğunu açıklayan Yalçıntaş, bu araçların lojistikten tarıma kadar sivil sektörlerde kullanılabildiği gibi savunma sanayisinde de önemli görevler üstlendiğini aktardı. Önümüzdeki aylarda yüksek teknoloji odaklı yeni hamlelerin geleceğini duyuran Yalçıntaş, "Bu çift kullanımlı teknolojiyle savunma alanında, özellikle yüksek teknoloji alanında planladığımız bir iki tane yatırımımız var. Türkiye'de olmayan, Türkiye'ye getireceğimiz teknolojiler. İnşallah bunları da zamanı geldiğinde, şimdi nasıl yaptıklarımızı paylaşıyoruz, o zaman da bunları yapmış olacağız ve sizlerle de yaptık diyerek paylaşacağız." diye konuştu.

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