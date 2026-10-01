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Antalya'daki COP31'de İklim Uygulama Köprüsü: Finansman arz ve talepler ele alındı

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Antalya'daki COP31'de İklim Uygulama Köprüsü: Finansman arz ve talepler ele alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen “COP31’e Doğru: Üst Düzey Finans Yuvarlak Masa Diyaloğu” toplantısında iklim hedeflerinin reel ekonomide somut dönüşümlere aktarılması, sektörlerin dönüşümünü hızlandıracak finansman çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulama ortaklıklarının ölçeklendirilmesi ele alındı.

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Foto - Antalya'daki COP31'de İklim Uygulama Köprüsü: Finansman arz ve talepler ele alındı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu kaynak verimliliği, israfın önlenmesi ve döngüsel ekonomi odaklı yaklaşım doğrultusunda, iklim hedeflerinin finansman ve yatırımlarla desteklenmesine yönelik uluslararası çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Berlin’de, “COP31’e Doğru: Üst Düzey Finans Yuvarlak Masa Diyaloğu” gerçekleştirildi. “Reel Ekonominin Dönüşümü İçin Sermayenin Harekete Geçirilmesi” temasıyla düzenlenen toplantıda, iklim hedeflerinin reel ekonomide somut dönüşümlere aktarılması, sektörlerin dönüşümünü hızlandıracak finansman çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulama ortaklıklarının ölçeklendirilmesi ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde Türkiye’nin COP31 sürecinde öne çıkardığı uygulama, finansman ve somut eylem yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen Berlin buluşması, iklim taahhütlerinin yatırım kararlarına ve sahadaki uygulamalara dönüştürülmesi bakımından önemli başlıkları bir araya getirdi. SAMED AĞIRBAŞ: HÜKÜMETLER İKLİM DÖNÜŞÜMÜNÜ TEK BAŞLARINA GERÇEKLEŞTİREMEZ Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da katıldı. Ağırbaş, iklim hedeflerinin somut projelere ve yatırımlara dönüştürülmesinde kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkati çekerek, “Hükümetler, iklim dönüşümünü tek başlarına gerçekleştiremez. Özel sektöre ihtiyacımız var. Finansmana ihtiyacımız var ve iklim alanındaki iddialı hedeflerimizi somut projelere ve yatırımlara dönüştürmemiz gerekiyor” dedi. “İKLİM EYLEMİNİN ÖZÜNDE İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ” İklim eyleminin yalnızca finansal ve teknik hedeflerden ibaret olmadığını vurgulayan Ağırbaş, “İklim eyleminin özünde insan olduğunu da unutmamalıyız. İklim eylemi; daha temiz şehirler, yeni istihdam olanakları, daha güçlü toplumlar ve kaynaklarımızın daha iyi kullanılması anlamına gelmelidir” ifadelerini kullandı. Ağırbaş, bu yaklaşımın Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi’nde de somut biçimde görüldüğünü belirtti.

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Foto - Antalya'daki COP31'de İklim Uygulama Köprüsü: Finansman arz ve talepler ele alındı

“HEDEFİMİZ BASİT: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ BİRBİRİNE DAHA DA YAKINLAŞTIRMAK”

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Foto - Antalya'daki COP31'de İklim Uygulama Köprüsü: Finansman arz ve talepler ele alındı

“COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, COP31’in eylem ve uygulama odaklı olmasını istiyoruz” diyen Ağırbaş, COP31’in eylem ve uygulama odaklı bir zirve olması için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, “Hedefimiz basit: Kamu ve özel sektörü birbirine daha da yakınlaştırmak. İyi fikirleri finansmanla buluşturmak. Ve taahhütleri hayata geçirilebilir çözümlere dönüştürmek” diye konuştu. Ağırbaş, Berlin’de gerçekleştirilen diyalog toplantısında ortaya çıkan somut fikir ve güçlü ortaklıkların COP31’e taşınmasının önemine işaret etti.

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Foto - Antalya'daki COP31'de İklim Uygulama Köprüsü: Finansman arz ve talepler ele alındı

“ORTAYA ÇIKAN FİKİRLERİ VE KURDUĞUMUZ ORTAKLIKLARI SOMUT EYLEME DÖNÜŞTÜRELİM” Toplantının kapanışında da reel ekonomiye daha fazla sermaye aktarılması ve fikirlerin finanse edilebilir projelere dönüştürülmesi gerektiğini belirten Ağırbaş, “Özel sektör, yalnızca bir finansman kaynağı olarak değil, uygulama ortağı olarak da hayati önem taşıyor” dedi. COP31’e yaklaşık 40 gün kaldığını hatırlatan Ağırbaş, “Çalışmalarımız, bu salondan ayrıldığımızda sona ermemeli. Gelin, bugün ortaya çıkan fikirleri ve kurduğumuz ortaklıkları somut eyleme dönüştürelim. Antalya’da, uygulamaya geçiş yolunda birlikte neler başarabileceğimizi gösterebilmeliyiz” ifadelerini kullandı. REEL EKONOMİNİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ ELE ALINDI Berlin’deki toplantıda finansman ile iklim eylemi arasındaki bağın güçlendirilmesi, özel sermayenin dönüşüm süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve yatırım kaynaklarının reel ekonomideki dönüşümü hızlandıracak şekilde yönlendirilmesi konuları değerlendirildi. Programın “Sektörel Dönüşümün Finansmanı” başlıklı ilk oturumunda; enerji, ağır sanayi, ulaşım, binalar, gıda sistemleri, doğa ve şehirlerde dönüşümün finansmanı ele alındı. Oturumda ayrıca sıfır atık ve döngüsel ekonomi, finansmana erişebilir projelerin geliştirilmesi, yatırım projeleri için finansman havuzlarının oluşturulması, karma finansman modelleri ve sanayi rekabetçiliği gibi başlıklar değerlendirildi. Farklı sektörlerden temsilcilerin katkı sunduğu oturumda, iklim hedeflerinin uygulanabilmesi için yalnızca hedeflerin belirlenmesinin yeterli olmadığı; bu hedefleri destekleyecek yatırım ortamının, finansman modellerinin ve uygulanabilir proje portföylerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. KURUMSAL YATIRIMCILARIN ROLÜ MASAYA YATIRILDI Programın ikinci oturumunda “Kurumsal Yatırımcıların Dönüşümün Hızlandırılmasındaki Rolü” başlığı ele alındı. Uzun vadeli sermayenin iklim ve sürdürülebilirlik dönüşümünü desteklemek amacıyla nasıl daha etkin biçimde harekete geçirilebileceğinin değerlendirildiği oturumda; varlık sahiplerinin liderliği, Paris Anlaşması ile uyumlu yatırımlar, yatırımcı sorumlulukları, dönüşüm planlaması, reel ekonomiyle yatırımcılar arasındaki etkileşim ve dönüşüm finansmanı konuları görüşüldü. ÖZEL FİNANS SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜ TARTIŞILDI Üçüncü oturumda ise “Özel Finans Sektörünün Liderliğinin Ölçeklendirilmesi” başlığı altında bankalar, sigorta şirketleri ve sermaye piyasalarının iklim eyleminin uygulanmasındaki rolü değerlendirildi. Oturumda net sıfır dönüşümü, iklim değişikliğine uyum, bankacılık sektörünün liderliği, dayanıklılığın güçlendirilmesinde sigortacılık, sürdürülebilir sermaye piyasaları ve karma finansmanın ölçeklendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Görüşmelerde, kamu kaynaklarının yanı sıra özel sermayenin de iklim hedeflerine ulaşılmasında etkin şekilde harekete geçirilmesi ve finans sektörünün reel ekonomideki dönüşümü destekleyecek araçlar geliştirmesi üzerinde duruldu. “DİYALOGDAN UYGULAMAYA” GEÇİŞ İÇİN ÖNCELİKLER BELİRLENDİ Programın son bölümünde gerçekleştirilen “Diyalogdan Uygulamaya” başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısında ise gün boyunca yapılan değerlendirmelerin somut iş birliklerine dönüştürülmesi ele alındı. Bu kapsamda, COP31 Eylem Gündemi’ni destekleyebilecek öncelikli uygulama ortaklıklarının belirlenmesi, COP31’e Doğru Finansman Eylem Belgesi taslağının şekillendirilmesi ve Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’e taşınacak finansman mesajlarının oluşturulması gündeme geldi. Berlin’deki toplantı ile iklim hedeflerinin finansal kaynaklarla desteklenmesi, özel sermayenin harekete geçirilmesi ve yatırım kararlarının reel ekonomideki dönüşümü hızlandıracak şekilde yönlendirilmesine yönelik ortak bir zemin oluşturuldu. BERLİN’DEN ANTALYA’YA FİNANSMAN MESAJI COP31’e haftalar kala gerçekleştirilen üst düzey finans diyaloğu, iklim taahhütlerinin somut yatırımlara ve uygulamalara dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda finansman boyutunu gündemin merkezine taşıdı. Toplantıda ortaya konulan değerlendirmelerin ve geliştirilen iş birliği alanlarının, COP31 Eylem Gündemi kapsamında Antalya’da yürütülecek uygulama çalışmalarına katkı sunması hedeflenirken; sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve reel ekonominin dönüşümü gibi alanların iklim finansmanı perspektifiyle ele alınması da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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