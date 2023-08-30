İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

Medicana Çeşme Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, son dönemde korona ve rhino virüs olmak üzere pek çok virüsün iç içe geçerek, kişinin havayollarında alerjik hassasiyete neden olduğunu belirterek, “Özellikle toplu yerlerde çalışanlar ve çocukları okul çağında olan ebeveynlerde geceleri patlayan tarzda, uyutmayan, çok rahatsız edici öksürük şikayetlerinde artış görüyoruz.