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Sağlık
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İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

2023-08-30 15:57:25
İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

Uzman isim, on dönemlerde geçmeyen öksürük şikayetlerinde ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

#1
Foto - İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

Medicana Çeşme Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, son dönemde korona ve rhino virüs olmak üzere pek çok virüsün iç içe geçerek, kişinin havayollarında alerjik hassasiyete neden olduğunu belirterek, “Özellikle toplu yerlerde çalışanlar ve çocukları okul çağında olan ebeveynlerde geceleri patlayan tarzda, uyutmayan, çok rahatsız edici öksürük şikayetlerinde artış görüyoruz.

#2
Foto - İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

Bu yakınmalar astım, bahar alerjisi, saman nezlesi gibi geçmişte alerji hikayesi olanlarda daha yoğun görülüyor. Bu durum genelde ‘bronş hiperreaktivitesi’ dediğimiz akciğer hava yollarının alerjik hassasiyetinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

#3
Foto - İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

Bu yakınmalar astım, bahar alerjisi, saman nezlesi gibi geçmişte alerji hikayesi olanlarda daha yoğun görülüyor. Bu durum genelde ‘bronş hiperreaktivitesi’ dediğimiz akciğer hava yollarının alerjik hassasiyetinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

#4
Foto - İlaçlara yanıt vermiyor! Vaka sayıları hızla artıyor

Son zamanlarda inatçı öksürüğün tedavisinde ağırlıklı olarak alerji ve astım ilaçlarının etkili olduğuna değinen Çağlayan, bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca ev ve araba klimalarının mutlaka bakımının yapılması, bol sıvı alınması, buzlu su içilmemesi, aşırı sıcaklarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmaması, sigara içilmemesi, ağır yağlı yemek ve kızartmalardan uzak durulmasının önemini belirtti.

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